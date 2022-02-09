СOVID-19 сделал украинцев еще более бедными. Прогнозы НАН

В Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, опубликованные в пятницу, 18 сентября.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
Ранее Всемирный банк заявил, что на восстановление после коронакризиса уйдет пять лет. В некоторых странах восстановление будет более динамичное. Больше всего пострадают самые бедные страны, считают аналитики.
"По итогам 2020 года уровень бедности увеличится до 45%, что на 6,5 п.п. или на 17% выше значения 2019 года", - сказано в исследовании.
По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанного в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности намного выше - на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.
В то же время количество населения, попадающего в категорию бедные, уже увеличилось с начала года.
"В 2019 году было 14,5 млн бедных, а (по итогам первого квартала 2020 года - ред.) уже стало 16,5 млн человек", - заявила заведующая отделением исследования уровня жизни Института демографии Людмила Черенько в эфире Украинского радио.
Ранее Всемирный банк заявил, что на восстановление после коронакризиса уйдет пять лет. В некоторых странах восстановление будет более динамичное. Больше всего пострадают самые бедные страны, считают аналитики.
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