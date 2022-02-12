Рыбохрана: браконьерством Украине нанесен ущерб на 62 млн гривен

09:39 27 Сентябрь Киев, Украина

Государственное агентство рыбного хозяйства сообщило о распространении браконьерского вылова рыбы в Украине. По данным Агентства, рыбные браконьеры наносят многомиллионные убытки государству. Так, за восемь месяцев этого года ущерб от незаконного вылова рыбы составил 62 млн гривен.

Рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны за этот период выявили более 33 тысяч правонарушений в акватории страны.

По словам Агентства, из всех выявленных нарушений - 31% (более 10 тысяч) являются грубыми.

"Благодаря работе государственных инспекторов выявлено нарушений более чем на 62 млн грн убытков. Из них 37 млн гривен зафиксировало Азовское бассейновое управление, 7 млн гривен – Луганский рыбпатруль, 2,3 млн гривен - Киевский рыбпатруль, 2,1 млн грн - Черкасский рыбпатруль и 2 млн грн - Черноморское бассейновое управление", -говорится в сообщении.

Также сообщается, что во время рыбоохранных рейдов государственные инспекторы изъяли у нарушителей почти 97 тонн водных биоресурсов и 38,6 тыс. единиц запрещенных орудий лова. Кроме того, задержаны 982 транспортных средства.

За этот период составлено и направлено в суды более 11,7 тысяч дел для привлечения нарушителей к административной ответственности, из них 146 дел - для открытия уголовных производств.

Ранее австралийские ученые из Квинслендского университета выяснили, что человек питается 92 исчезающими видами рыб и 11 видами, находящимися в критическом состоянии. Специалисты предлагают этих рыб "оставить в покое", а внимание обратить на медуз