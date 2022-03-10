Ряды украинской армии досрочно пополнят выпускники Киевского политеха

13:21 10 Март Киев, Украина

Согласно решению Кабмина Украины в текущем году выпускники еще одного вуза пополнят офицерский состав украинской армии.

Кабинет министров разрешил в 2022 году досрочный выпуск курсантов выпускного курса Института специальной связи и защиты информации Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского».



Соответствующее решение закреплено распоряжением правительства №207 от 9 марта.



Согласно документу, досрочный выпуск происходит в связи с введением в Украине военного положения. Выпускники получат офицерские звания и будут назначены на соответствующие должности.