Ряд немецких городов останавливают прием беженцев из Украины

14:46 06 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.



В Германию прибыло уже более миллиона украинцев после начала войны. Беженцы продолжают ехать и осенью, а местные власти не могут найти варианты, где их разместить. Города центральной Германии вводят мораторий на приезд украинских беженцев из-за невозможности их разместить – мест не осталось в гостиницах, лагерях и спортзалах. В частности, четыре крупных города объявили, что они больше не будут принимать беженцев из Украины.Об этом сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.В Германию прибыло уже более миллиона украинцев после начала войны. Беженцы продолжают ехать и осенью, а местные власти не могут найти варианты, где их разместить.

"Есть проблемы, гостиничных номеров больше нет, а первичные приемные частично закрыты, поэтому у нас там уже напряженная ситуация", - сообщил генеральный директор немецкой ассоциации городов и муниципалитетов Герд Ландсберг.

Несколько недель назад власти Дрездена объявили, что прекращают прием украинских беженцев. Города Галле, Магдебур и Гера теперь также сообщают, что больше не могут принимать беженцев из Украины.



Похожая ситуация в Эрфурте и Хемнице. В городской администрации Эрфурта сообщили, что в школьных спортзалах мест уже нет.



Пока только в Лейпциге существующего жилья для беженцев достаточно при условии, что не произойдет новая волна.



В некоторых городах сейчас снова расчищают школьные спортзалы и берут в аренду пансионаты, гостиницы и общежития для размещения беженцев, как это было в 2015 году в начале миграционного кризиса.



На возможности городов принимать украинцев оказывает большое влияние поток беженцев из других стран: Сирии, Ирака, Афганистана, прибывающих через Сербию. Также многие россияне просят убежища после объявления мобилизации в рф.



Однако прием украинских беженцев не воспринимается как проблема, учитывая, как они легко интегрируются в рынок труда.

"Это еще один шанс решить дефицит квалифицированных рабочих. Потому что большинство из них – преимущественно женщины – хорошо образованы. Нам нужны такие люди. Уход за детьми и языковые курсы одновременно, конечно, усиливаются”, – отметил Герд Ландсберг.

По его словам, на следующей неделе состоится саммит беженцев, куда федеральное министерство внутренних дел пригласило муниципалитеты. Там будут обсуждаться вопросы справедливого распределения беженцев в пределах страны.



Ассоциация призывает федеральное правительство выделить регионам несколько миллиардов евро для размещения беженцев в этом и следующем году.