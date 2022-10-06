Ряд немецких городов останавливают прием беженцев из Украины

Города центральной Германии вводят мораторий на приезд украинских беженцев из-за невозможности их разместить – мест не осталось в гостиницах, лагерях и спортзалах. В частности, четыре крупных города объявили, что они больше не будут принимать беженцев из Украины.
Об этом сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.
В Германию прибыло уже более миллиона украинцев после начала войны. Беженцы продолжают ехать и осенью, а местные власти не могут найти варианты, где их разместить.
Об этом сообщает Mitteldeutscher Rundfunk.
В Германию прибыло уже более миллиона украинцев после начала войны. Беженцы продолжают ехать и осенью, а местные власти не могут найти варианты, где их разместить.
Несколько недель назад власти Дрездена объявили, что прекращают прием украинских беженцев. Города Галле, Магдебур и Гера теперь также сообщают, что больше не могут принимать беженцев из Украины.
Похожая ситуация в Эрфурте и Хемнице. В городской администрации Эрфурта сообщили, что в школьных спортзалах мест уже нет.
Пока только в Лейпциге существующего жилья для беженцев достаточно при условии, что не произойдет новая волна.
В некоторых городах сейчас снова расчищают школьные спортзалы и берут в аренду пансионаты, гостиницы и общежития для размещения беженцев, как это было в 2015 году в начале миграционного кризиса.
На возможности городов принимать украинцев оказывает большое влияние поток беженцев из других стран: Сирии, Ирака, Афганистана, прибывающих через Сербию. Также многие россияне просят убежища после объявления мобилизации в рф.
Однако прием украинских беженцев не воспринимается как проблема, учитывая, как они легко интегрируются в рынок труда.
По его словам, на следующей неделе состоится саммит беженцев, куда федеральное министерство внутренних дел пригласило муниципалитеты. Там будут обсуждаться вопросы справедливого распределения беженцев в пределах страны.
Ассоциация призывает федеральное правительство выделить регионам несколько миллиардов евро для размещения беженцев в этом и следующем году.
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