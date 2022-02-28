"Русское радио" переименовано в новую радиостанцию "Слава Украине! Героям слава!"

07:35 28 Февраль Киев, Украина

Группа радиостанций TAVR Media прекратила трансляцию «Русского радио Украина».



В мае 2014 года офис «Русского радио» в Киеве закидали коктейлями Молотова. После этого украинская радиостанция начала публично поддерживать украинских военных, а российское «Русское радио» разорвало с ней соглашение о франшизе.



Тогда же компания решила оставить название, понимая все репутационные риски — они хотели «оставить мостик с оккупированными территориями, [... ведь новости] на волнах любимой радиостанции они воспринимают с доверием».



Но в итоге радиостанция закрылась с таким заявлением: «[...] Мосты сожжены. После завершения марафона в эфире будет звучать новая радиостанция. Слава Украине! Героям слава!»