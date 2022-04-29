«Русский военный корабль… ВСЕ!»: Укрпочта сообщила, когда начнутся продажи новой марки

С 9 мая «Укрпочта» закроет продажи марки «Русский военный корабль иди .....» и начнет готовиться к продажам марки «Русский военный корабль… ВСЕ!», которая будет выглядеть почти так же, но на ней уже не будет российского корабля, потому что ушел ко дну, сообщил гендиректор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
Эта марка будет включать возможность взноса на счет ВСУ.
Также с 1 мая в интернет-магазине «Укрпочты» можно будет приобрести мерч с «российским кораблем»: свитшоты, футболки, магниты. Магниты также будут продаваться на Главпочтамте на Майдане.
Первая марка "Русский военный корабель..." будет продаваться до 9 мая в интернет-магазине (если будут "остатки" ) и на благотворительных аукционах, которые объявят на следующей неделе.
Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 млн экземпляров. Половину тиража продали через три дня. Чтобы купить марку, людям приходилось отстоять большие очереди .
На благотворительном аукционе "Укрпочта" продала марку с кораблем за 5 млн грн. Все деньги будут переданы на помощь ВСУ.
Также «Укрпочта» анонсировала новую марку с изображением самого крупного в мире самолета «Мрия».
Эта марка будет включать возможность взноса на счет ВСУ.
Также с 1 мая в интернет-магазине «Укрпочты» можно будет приобрести мерч с «российским кораблем»: свитшоты, футболки, магниты. Магниты также будут продаваться на Главпочтамте на Майдане.
Первая марка "Русский военный корабель..." будет продаваться до 9 мая в интернет-магазине (если будут "остатки" ) и на благотворительных аукционах, которые объявят на следующей неделе.
Первая марка "Русский военный корабель..." вышла тиражом 1 млн экземпляров. Половину тиража продали через три дня. Чтобы купить марку, людям приходилось отстоять большие очереди .
На благотворительном аукционе "Укрпочта" продала марку с кораблем за 5 млн грн. Все деньги будут переданы на помощь ВСУ.
Также «Укрпочта» анонсировала новую марку с изображением самого крупного в мире самолета «Мрия».
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