Русские военные целенаправленно уничтожают украинские школы и больницы

12:27 15 марта Киев, Украина

В результате бомбардировок и обстрелов только на территории Херсонской области повреждено 21 учебное заведение.



В Рубежном (Луганская область) враг разрушил интернат для детей с недостатками зрения «Хрусталик» и три школы. Погибли четыре человека. Также российско-оккупационные войска обстреляли Рубежанскую городскую многопрофильную больницу: родильный стационар разрушен до основания.



Военные, полиция, спасатели ГСЧС, врачи и волонтеры работают на грани человеческих возможностей 24/7, спасая украинцев.