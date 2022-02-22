Руководство ВСУ осталось недовольно испытаниями украинских наземных боевых дронов

Десантно-штурмовые войска провели военные испытания наземных дронов отечественного производства. Учения прошли на житомирском военном полигоне.

"Я уверен, что у украинских производителей будет результат, надеюсь, что в короткие сроки. Потому что Вооруженным Силам Украины наземные беспилотные платформы нужны и максимально быстро", - заявил Мойсюк.