Руководство ВСУ осталось недовольно испытаниями украинских наземных боевых дронов

Десантно-штурмовые войска провели военные испытания наземных дронов отечественного производства. Учения прошли на житомирском военном полигоне.
Об этом сообщает defence-ua.com в среду, 26 мая.
В испытаниях принимали участие дроны Ironclad, Ласка 2.0 и РСВК-М Охотник. За процессом наблюдал лично командующий ДШВ ВСУ Евгений Мойсюк.
Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. ВСУ использовали комплексы радиоэлектронной борьбы, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов - с заданием не справился ни один из конкурсантов.
Кроме того, эвакуационные возможности беспилотников не оправдали ожидания военных - концепция работы беспилотников с носилками, на которых они должны вытащить раненого из-под огня должна быть доработана.
В испытаниях принимали участие дроны Ironclad, Ласка 2.0 и РСВК-М Охотник. За процессом наблюдал лично командующий ДШВ ВСУ Евгений Мойсюк.
Военные решили испытать технику в условиях, которые максимально приближены к боевым. ВСУ использовали комплексы радиоэлектронной борьбы, которые полностью "положили" GPS и каналы управления дронов - с заданием не справился ни один из конкурсантов.
Кроме того, эвакуационные возможности беспилотников не оправдали ожидания военных - концепция работы беспилотников с носилками, на которых они должны вытащить раненого из-под огня должна быть доработана.
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