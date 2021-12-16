РПЦ захватывает земли парка «Феофания»

В сети начали обсуждать самовольный захват Российской православной церковью части территории объекта природно-заповедного фонда - парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения "Феофания" в Киеве. По фотографиям, предоставленным очевидцами, видно, что территория обносится забором, ездит строительная техника! За сегодня значительный отрезок парка уже обнесен забором вдоль дороги!

Местные жители отмечают, что представители РПЦ и раньше "откусывали" куски парка "Феофания", что, впрочем, не имело для них никаких последствий. Очевидно, безнаказанность привела к дальнейшему разрастанию этой «злокачественной опухоли»! Граждане и журналисты ждут реакции от ответственного землепользователя Парка "Феофания", которым является ГУ «Институт эволюционной экологии НАН Украины».