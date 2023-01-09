Рождественская литургия в Киево-Печерской лавре – это как Рождество и Пасха в один день

16:35 09 января Киев, Украина

Предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний совершил рождественскую литургию. Собравшиеся на праздничной литургии верующие назвали это историческим событием.

На службе внутри и возле Успенского собора было много корреспондентов, журналистов, блоггеров, которые общались с прихожанами. И все говорили о своей великой радости от того, что за стенами лавры наконец-то раздался украинский язык.

Небольшая подборка, что говорили и каким духом был наполнен этот день.

«Наконец-то мы здесь как верующие, а не украдкой как туристы. Прекрасный день. Я приехал на службу», – историк Александр Альферов.

«Хочу, чтобы можно было ходить в любую церковь и слушать службу на украинском языке», - сказала женщина среднего возраста Мария.

«Это украинская церковь. Здесь живут украинцы и служение должно быть на украинском языке», - сказал мужчина коренастого телосложения по имени Петр.

Празднично одетая пожилая женщина Татьяна Николаевна назвала происходящее в Успенском соборе историческим событием.

«Первое богослужение Эпифания и Православной церкви Украины – это возрождение нашей церкви на историческом месте. Это очищение этого святого места от всякой скверны. Это исторический день!», – отметила женщина.

Еще вдохновеннее была молодая девушка Светлана, пришедшая на службу в украинском национальном наряде.

«Хотя мы с подругой уже отпраздновали Рождество 25 декабря, снова празднуем сейчас в честь такого исторического события. Лавра очень долго была оккупирована агентами россии, а теперь страна наконец-то начала возвращать себе то, что ей принадлежит. И сегодня в Успенском соборе служба украинской церкви и на украинском языке!» – радостно отметила девушка.

«Мы из Гореничей и Мотыжина, где наша церковь стала украинской. Батюшка пророссийский не захотел с нами переходить, так нам прислали нового, - делится госпожа София, - Я, когда церковь была московская, туда не ходила, потому что очень люблю Украину. А сейчас могу любить Бога и страну, и у меня все в гармонии» - вот так просто объяснила свой переход и свое позднее обращение госпожа София.

"Мне все нравится. Это как Рождество и Пасха в один день, я даже не могу вместить эту радость – она плачет, держа за руку свою шестилетнюю дочь. – Я счастлива, что мы сами решаем проблему возвращения Лавры, а не ждем ВСУ. Это победа в том числе и гражданского общества» - рассказала Ольга, которая в 2014-м после окончательного разворота Моспатриархата в Украине в сторону Москвы ушла из этой церкви и боролась со всеми активистами автокефалии.

Там, где правда, там Бог, а с Богом мы непременно победим.

"С помощью Божией наш народ уже добился многих побед, разрушил планы кремлевского тирана быстро покорить нас. Мы уже добились моральной победы, ведь все люди доброй воли осуждают акты геноцида, террора и многочисленные военные преступления, которые российская империя зла совершает на нашей земле", - сказал митрополит Эпифаний.

Этот день был наполнен радостью, чаяниями, верой. Верой в добро, верой в людей и верой в Победу украинского народа над путинской ордой демонов.

А еще в начале богослужения над всеми Печерскими холмами звучали традиционные рождественские украинские колядки – это верующие и

духовенство встречали митрополита Эпифания в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

По материалам Ланы Самохваловой, Киев

Фото: Лана Самохвалова, Павел Багмут, ПЦУ