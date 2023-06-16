"Рожденный в Украине": Нацбанк выпустил памятную монету

08:38 01 июня Киев, Украина

Сегодня, в Международный день защиты детей Нацбанк Украины вводит в обращение Памятную монету "Рожденный в Украине" номиналом 5 гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Алексей Шабан.

Он рассказал, что дизайн монеты разрабатывался вместе с украинским художником Олегом Шупляком.

“На аверсе монеты находится фрагмент картины Олега Шупляка “Колыбель” – в окружении мальв и родительский дом, как колыбель, символизирующий продолжение рода, связь поколений. На реверсе – на стилизованном фоне Вселенной малыш-космонавт, неразрывно связанный с родной землей. А там, наверху – карта Украины”, – рассказал Шабан.

Он вспомнил, что когда прорабатывали дизайн, думали о маленьких украинцах, испытавших ужасы войны.

“Сегодня, к сожалению, дети знают, что такое ужасы войны. До начала широкомасштабного вторжения в Украину жили более 7 миллионов детей. К сожалению, многие из них вынуждены были с мамами покинуть Украину из-за ужасов, из-за разрушенных домов, из-за ракетных обстрелов”, - сказал Шабан

И еще хуже, считает банкир, что многих детей насильственно вывезли в страну-агрессор, тем самым лишив их родной земли, родного языка, возможности быть рядом с самыми близкими людьми.

“Маленькие украинцы – это будущее. Эту монету мы посвятили не только тем детям, которые уже родились, но и будущим поколениям, которые еще родятся, мы верим, в свободной Украине”, – сказал Алексей Шабан .

Памятные монеты Нацбанк выпустил в двух металлах: 5 тысяч серебряных и 75 тысяч из недрагоценного металла нейзильбера. Все монеты имеют номинал в 5 гривен.