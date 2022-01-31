Рост пенсий в Украине. Подробности

08:47 31 Январь Киев, Украина

В 2022 году повышение пенсий будет происходить несколько раз. По словам Дениса Шмыгаля, премьер-министра Украины, соответствующее повышение должно состояться в несколько этапов, первый из которых запланирован на 1 марта 2022 года.



Более 10 миллионов украинцев с 1 марта 2022 года будут получать пенсии на 14% больше, чем сейчас.



Отдельно чиновник рассказал, что военным пенсионерам положены будут надбавки в среднем на 700 гривен, страховые пенсии, которые начисляются с 2019 года, в среднем вырастут на 500 гривен.

Что же касается минимальной пенсии, начисляющейся по инвалидности, полученной в результате аварии на ЧАЭС, в том числе и пенсионные выплаты, назначенные всем ликвидаторам трагедии в Чернобыле, вырастут в среднем на 400 гривен.



Пенсионерам, которые оказались в категории для индексации, обещают выплаты на 135 гривен больше, а неработающие пенсионеры, у которых недостаточно лет стажа, могут рассчитывать на 2100 ежемесячно. Премьер-министр также добавил, что минимальная пенсия в связи с инвалидностью, но с полным трудовым стажем, — 2300 гривен.



В Министерстве социальной политики также рассматривают инициативу повышения выплат пособий на ребенка в многодетных семьях до 2100 (плюс 400 гривен), а для лиц с инвалидностью с детства и детям-инвалидам – до 2100 (плюс 166 гривен).