Россиянин попал в украинский плен через неделю после начала "частичной" мобилизации

08:33 12 октября Киев, Украина

Российские власти уверяли, что мобилизованных будут отправлять на фронт только после подготовки на полигонах, которая займет не менее месяца, однако уже через неделю после получения повестки, в украинский плен попал житель Липецка, 28-летний Егор Чеботарев.

Его отправили воевать без прохождения медкомиссии. Интервью с Чеботаревым опубликовал украинский блогер Владимир Золкин.



По словам пленного, он проходил срочную службу 9 лет назад, где его учили на командира БМП, а потом «просто нарисовали» специальность наводчика-оператора. В воинской части Чеботарев в основном работал писарем и «БМП видел один-два раза».



Когда началась мобилизация, ему вручили повестку прямо на рабочем месте — в компании «Прогресс», производителе детского питания «ФрутоНяня» и минеральной воды «Липецкий бювет» — уже 22 сентября: «Я пришел — там женщина из отдела кадров и двое мужчин рядом, которых я первый раз видел. Эта женщина мне вручает повестку и говорит: „Вот сегодня явиться в военкомат. С вещами. И ты же понимаешь, что от трех до пяти [лет] за неявку“».



Чеботарев рассчитывал, что избежит отправки на фронт из-за проблем со здоровьем, поскольку у него киста головного мозга, однако медицинской комиссии в военкомате не было. Мобилизованных сразу погрузили в автобус и увезли на сборный пункт. Там дали экипировку и отправили в часть в Богучарах Воронежской области, а на следующий день распределили в Валуйки Белгородской области. Здесь отобрали 30 мобилизованных. Из них сформировали 10 экипажей БМП, поручили им за ночь подготовить машины, и уже на следующий день они поехали в город Сватово Луганской области. Оттуда БМП с мобилизованными отправили село Невское, а затем, уже на позиции — в село Заречное. Там их уведомили, что утром придет командир, все расскажет, а пока «закидайте БМП ветками и сидите». Это было 29 сентября, а наутро начался бой.



Когда экипаж Чеботарева получил приказ открыть огонь, первый же патрон заклинило в пушке: «Все, БМП потеряла боеспособность, если она вообще была. Она не стреляла». При этом какая-либо связь отсутствовала, и всю информацию доносили через посыльного. Тот вернулся сказать командиру (старшему сержанту), что БМП не работает, но того уже не было. «Нас бросили там», — говорит Чеботарев. При отступлении он отбился

от других военных, пил воду из луж и искал людей, пока не наткнулся на украинских военных, которые взяли его в плен.

«Агентство» нашло страницу Чеботарева в социальных сетях: последний раз он был в сети 22 сентября — в тот день, когда, по его рассказу, получил повестку и отправился в военкомат.



Чеботареву разрешили позвонить матери. Он рассказал, что чувствует себя хорошо, и обращаются с ним нормально, а также попросил ее пойти в военкомат и сообщить о случившемся, чтобы ему дали статус военнопленного. Чеботарев надеется, что его обменяют.