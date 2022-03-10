Россияне запустили новый фейк о еврейских погромах в Житомире

В распространяемой информации говорится, что местное население устраивает погромы.



Это откровенная ложь, с помощью которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны, говорится в сообщении.



Российские фейки опроверг главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.

“Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии”, – заявил он.