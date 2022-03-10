Россияне запустили новый фейк о еврейских погромах в Житомире
20:03 09 Март Киев, Украина
Российские пропагандисты запустили очередной антиукраинский фейк: на зарубежных ресурсах начали размещать информацию о якобы преследовании евреев в Житомирской
области.
Об этом сообщается в телеграмм-канале СБУ
.
В распространяемой информации говорится, что местное население устраивает погромы.
Это откровенная ложь, с помощью которой враг пытается посеять межнациональную рознь внутри нашей страны, говорится в сообщении.
Российские фейки опроверг главный раввин Житомира Шломо Вильгельм.
“Украина – свободная демократическая страна. Здесь мирно и дружно живут люди всех национальностей, здесь выросли мои дети, которые учились в школе, где преподают на украинском языке. О каком нацизме может вообще идти речь? Я призываю всех ответственно относиться к любой информации, проверять все через надежные и честные ресурсы, не доверять хайповым заголовкам на сомнительных вебсайтах. Давайте будем умнее и не позволим режиссерам и технологам этой войны реализовать свои смертоносные сценарии”, – заявил он.
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