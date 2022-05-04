Россияне уже вывезли 400 тысяч тонн зерна с оккупированных территорий Украины

09:08 04 мая Киев, Украина





На данный момент известно, что оккупанты вывезли уже около 400 тысяч тонн зерна - это почти треть от всех запасов.



На захваченных россией территориях было оставлено 1,3 млн тонн зерновых для целей посевной кампании и обеспечения ежедневной продовольственной безопасности.На данный момент известно, что оккупанты вывезли уже около 400 тысяч тонн зерна - это почти треть от всех запасов.

Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

"Никаких стратегических запасов там не было. И мы уже имеем подтверждение, из каждого региона — Запорожской области, Херсонской области, Донецкой, Луганской — с каждой около 100 тысяч вывезено, в сумме это несколько сот тысяч тонн зерновых", — сказал замминистра.

Он подчеркнул, что вывозится именно зерно, предназначенное для продбезопасности — то есть для питания украинцев, которые в этих регионах живут.

"Такое поведение настораживает: мы, конечно, надеемся на нашу победу и что мы будем там собирать урожай и все будет хорошо, но в случае других обстоятельств такая ситуация может произойти и с новым урожаем. И тогда просто может стать физически недоступно продовольствие для питания украинцам на этих территориях. Если будет так продолжаться и вывозиться будут не запасы, а то, что там было оставлено для питания до нового урожая, может возникнуть угроза голода", — сказал Высоцкий.

Украинские СМИ фиксируют уже множество свидетельств и сообщений о вывозе россиянами зерна с оккупированных территорий. На прошлой неделе в Мелитополе видели колонны груженых зерновозов, обозначенных буквой Z, которые двигались в сторону Крыма, — в один из дней

засняли около 30 фур.

В Крыму это зерно, похоже, не остается, пишет Forbes. Две недели назад в Севастополе снова заработала «Стивидорная компания «Авал» (бывшая «Авлита» украинского олигарха Рината Ахметова, которую россияне национализировали после аннексии Крыма в 2014 году). По данным издания, каждую ночь зерно перегружают на корабли, которые отправляются в другие страны. Например, 2 мая судно с зерном отправилось из Севастополя в порт «Кавказ» в Керченском проливе, откуда зерно затем отправилось в Египет.



По словам главы Ассоциации фермеров и землевладельцев Херсонской области Александра Гордиенко, которого цитирует Forbes, в Геническом районе россияне разграбили элеватор и вывезли зерно в Крым, а в Каховском районе фермерам предлагали купить краденое зерно по 100 долларов за тонну при рыночной цене в 250.



Кроме того, гендиректор агрокомпании HarvEast (актив Рината Ахметова) Дмитрий Скорняков рассказал Forbes, что 80 тыс. из 130 тыс. гектаров их арендной земли оказались под оккупацией, и в Донецкой области россияне сначала разрешили местным, которые поддерживают "ДНР", забрать фуражную пшеницу из запасов компании, а затем стали сами вывозить зерно. Также, по словам Скорнякова, фермерам, которые перерегистрировались в непризнанной республике, разрешили забрать любую сельхозтехнику компании, саму ее намерены «национализировать».