Россияне собираются отменить ряд школьных предметов на только что оккупированных территориях

Россияне сообщают о возобновлении обучения в школах на оккупированных территориях Донбасса, но без преподавания украинского языка и литературы, а также истории Украины.
Об этом в фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Об этом в фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.
Омбудсман просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, которые враг совершает в Украине.
Он также просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в Международный суд Организации Объединенных Наций.
Креминь добавил, что российские воры целенаправленно продолжают обстрел украинских телевизионных башен для прекращения трансляции наших вещателей, захватывают телецентры для дальнейшего запуска российского телевидения.
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