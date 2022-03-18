Россияне собираются отменить ряд школьных предметов на только что оккупированных территориях

17:43 16 марта Киев, Украина

Россияне сообщают о возобновлении обучения в школах на оккупированных территориях Донбасса, но без преподавания украинского языка и литературы, а также истории Украины.



Об этом в фейсбуке сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Российские оккупанты продолжают политику геноцида – лингвоцида. На территории Донецкой и Луганской областей, только что оккупированных российскими войсками, враги продолжают политику деукраинизации учебных заведений", – написал Креминь.

Омбудсман просит международные правозащитные организации фиксировать и реагировать на все преступления, которые враг совершает в Украине.

“Взбешенные российские душегубы, совершая геноцид против граждан Украины, пытаются устроить детям еще и языковой лингвоцид. Эти и другие зверства, избранные путинскими террористами, – прямой путь в Гаагу. Там их подождали!” – написал Креминь.

Он также просит украинцев сообщать все факты нарушения прав человека для исков в Международный суд Организации Объединенных Наций.

"Кремлевского карлика-извращенца, который переплюнул и гитлера, и сталина, – к высшей степени наказания!" – добавил омбудсман.

Креминь добавил, что российские воры целенаправленно продолжают обстрел украинских телевизионных башен для прекращения трансляции наших вещателей, захватывают телецентры для дальнейшего запуска российского телевидения.