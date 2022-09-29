Россияне подали более 2000 обращений о сдаче в плен

19:34 29 сентября Киев, Украина

В украинский проект "Хочу жить" Координационного штаба по обращению с военнопленными поступило более 2 тысяч обращений от российских военных или от их родственников по поводу возможной сдачи в плен.



Об этом сказал пресс-секретарь проекта Виталий Матвиенко в четверг, 29 сентября.

"Мы получили более 2 тысячи обращений. Звонят как военнослужащие российской армии, так и их родственники, которые хотят, чтобы их сыновья или мужчины остались живы", - заявил Матвиенко на брифинге представителей Сил безопасности и обороны.

По его словам, Украина гарантирует российским военным, которые сдадутся в плен, удержание согласно нормам Женевских конвенций. Речь идет о трехразовом питании, медицинской помощи и возможности связываться с родственниками на территории РФ или на временно оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО.



Матвиенко напомнил, что "Хочу жить" - государственный проект, призванный помочь военнослужащим из рф безопасно сдаться в плен ВСУ.