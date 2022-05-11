Россияне хотят назвать в честь украинофоба Жириновского улицу в оккупированном Херсоне

Во временно оккупированном Херсоне российская администрация планирует назвать улицу в честь умершего украинофоба и бывшего лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского.
Об этом со ссылкой на слова подозреваемого в госизмене и названного россиянами "руководителем" региона Кирилла Стремоусова сообщают российские медиа.
Заявление о планах переименовать одну из улиц Херсона Стремоусов сделал во время брифинга. Описывая умершего политика, он назвал его "человеком, который не только предусмотрел некоторые вещи", очевидно, имея в виду украинофобные заявления Жириновского о нападении на Украину, которые он делал незадолго до своей смерти.
Об этом со ссылкой на слова подозреваемого в госизмене и названного россиянами "руководителем" региона Кирилла Стремоусова сообщают российские медиа.
Заявление о планах переименовать одну из улиц Херсона Стремоусов сделал во время брифинга. Описывая умершего политика, он назвал его "человеком, который не только предусмотрел некоторые вещи", очевидно, имея в виду украинофобные заявления Жириновского о нападении на Украину, которые он делал незадолго до своей смерти.
Жириновский скончался в этом году. Медиа дважды сообщали об этом: в конце марта и апреле. Он был известен рядом украинофобных и шовинистических заявлений, которые он делал еще до начала российской агрессии против Украины.
28 февраля 2014-го Жириновский приезжал в Севастополь, где подстрекал людей к незаконной смене госграниц. Впоследствии он и возглавляемая им партия помогала пророссийским террористам на Донбассе, отправляя так называемые "гумконвои" с автомобилями. По словам Жириновского, сумма пособия составляла примерно 18 миллионов рублей.
В 2019-м ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В его отношении также рассматривали дело о финансировании терроризма.
28 февраля 2014-го Жириновский приезжал в Севастополь, где подстрекал людей к незаконной смене госграниц. Впоследствии он и возглавляемая им партия помогала пророссийским террористам на Донбассе, отправляя так называемые "гумконвои" с автомобилями. По словам Жириновского, сумма пособия составляла примерно 18 миллионов рублей.
В 2019-м ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В его отношении также рассматривали дело о финансировании терроризма.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии