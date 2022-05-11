Россияне хотят назвать в честь украинофоба Жириновского улицу в оккупированном Херсоне

17:15 11 мая Киев, Украина

Во временно оккупированном Херсоне российская администрация планирует назвать улицу в честь умершего украинофоба и бывшего лидера российской партии ЛДПР Владимира Жириновского.

Об этом со ссылкой на слова подозреваемого в госизмене и названного россиянами "руководителем" региона Кирилла Стремоусова сообщают российские медиа.

Заявление о планах переименовать одну из улиц Херсона Стремоусов сделал во время брифинга. Описывая умершего политика, он назвал его "человеком, который не только предусмотрел некоторые вещи", очевидно, имея в виду украинофобные заявления Жириновского о нападении на Украину, которые он делал незадолго до своей смерти.
“Это предложение (о переименовании – Ред.) будет воспринято как серьезная просьба. Скорее всего, мы так и сделаем, в Херсоне будет названа улица в его честь”, – сказал Стремоусов.
Жириновский скончался в этом году. Медиа дважды сообщали об этом: в конце марта и апреле. Он был известен рядом украинофобных и шовинистических заявлений, которые он делал еще до начала российской агрессии против Украины.

28 февраля 2014-го Жириновский приезжал в Севастополь, где подстрекал людей к незаконной смене госграниц. Впоследствии он и возглавляемая им партия помогала пророссийским террористам на Донбассе, отправляя так называемые "гумконвои" с автомобилями. По словам Жириновского, сумма пособия составляла примерно 18 миллионов рублей.

В 2019-м ему сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В его отношении также рассматривали дело о финансировании терроризма.