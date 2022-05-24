россия временно оккупировала чуть более 20% территории Украины – исследование Forbes

С 2014 года россия временно оккупировала около 125 тысяч квадратных километров территории Украины или 20,7% общего количества территории.
Об этом свидетельствует исследование Forbes.
Об этом свидетельствует исследование Forbes.
До начала полномасштабного вторжения в российскую оккупацию находилось 43,3 тысячи квадратных километров, или 7%, украинской территории.
Теперь эта площадь в 2,9 раза больше. Временно неподконтрольные территории охватывают АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.
Теперь эта площадь в 2,9 раза больше. Временно неподконтрольные территории охватывают АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.
В ходе войны ВСУ полностью освободили от российских захватчиков Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Согласно последним данным, озвученным заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко , деоккупировали уже 1016 населенных пунктов. Вся территория Украины – 603 548 кв. км.
Однако Россия оккупирует не только украинские земли – она также контролирует части Грузии, Молдовы и Японии.
Однако Россия оккупирует не только украинские земли – она также контролирует части Грузии, Молдовы и Японии.
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