россия временно оккупировала чуть более 20% территории Украины – исследование Forbes

13:52 24 мая Киев, Украина





Об этом С 2014 года россия временно оккупировала около 125 тысяч квадратных километров территории Украины или 20,7% общего количества территории.Об этом свидетельствует исследование Forbes.

До начала полномасштабного вторжения в российскую оккупацию находилось 43,3 тысячи квадратных километров, или 7%, украинской территории.



Теперь эта площадь в 2,9 раза больше. Временно неподконтрольные территории охватывают АР Крым, части Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Запорожской областей и Севастополь.

"С 2014 года российская армия захватила столько украинских земель, что общая площадь превышает вместе взятые территории Венгрии и Болгарии", - отмечают журналисты.

В ходе войны ВСУ полностью освободили от российских захватчиков Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Николаевскую и Житомирскую области. Согласно последним данным, озвученным заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко , деоккупировали уже 1016 населенных пунктов. Вся территория Украины – 603 548 кв. км.



Однако Россия оккупирует не только украинские земли – она также контролирует части Грузии, Молдовы и Японии.