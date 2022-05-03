Россия вернула советскую "разнарядку" для пополнения своих сил в Украине

Обзоры российского агитпропа обнаружили очень интересную тенденцию: он почти ничего не вещает об энтузиазме русских мужчин вступать в армию, о массовом подписании контрактов или хотя бы пополнении рядов «народного ополчения».
Нет на ТВ даже постановочных пламенных речей на перронах вокзалов под «гармошку» с отъезжающими на фронты «спецоперации» бойцами.
Центр стратегических коммуникаций объяснил такую тенденцию.
Для мужчин из депрессивных регионов России антидепрессанты в виде «заоблачных зарплат и возможностей мародерства в Украине» работают уже плохо.
В действительности же, совсем скоро следует ожидать, что на войну в Украину «обычные люди» начнут попадать в приказном порядке.
Ведь кремль прибег к советскому методу – «разнарядке». Перед каждым федеральным округом, кроме Москвы, был поставлен план – «для дальневосточного и сибирского федерального это 200 «добровольцев» еженедельно. При этом в Москве набор вообще не производится.
Интересно, что заставило РФ возобновить практику рекрутской повинности, отмененной еще в 1874 году?
Ответ знает украинская разведка: «В Украине уже использовано не менее 95% российских БТГ, и этого все равно не хватило для достижения «успеха».
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