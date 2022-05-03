Россия вернула советскую "разнарядку" для пополнения своих сил в Украине

11:49 03 мая Киев, Украина

Обзоры российского агитпропа обнаружили очень интересную тенденцию: он почти ничего не вещает об энтузиазме русских мужчин вступать в армию, о массовом подписании контрактов или хотя бы пополнении рядов «народного ополчения».

Нет на ТВ даже постановочных пламенных речей на перронах вокзалов под «гармошку» с отъезжающими на фронты «спецоперации» бойцами.

Центр стратегических коммуникаций объяснил такую тенденцию.