Россия в оккупированном Крыму создает предпосылки к развитию экологической катастрофы

16:41 09 июля Киев, Украина

Одним из стратегически важных направлений для реинтеграции временно оккупированной территории (ВОТ) АР Крым является политическая позиция в вопросах водоснабжения крымского полуострова.



По данным Государственного агентства водных ресурсов Украины, в 2014 году на Крымский полуостров Северо-Крымским каналом ежегодно подавалось более 1 млрд м3 днепровской воды, что составляло до 75-85% от общего водопотребления в Автономной Республике Крым.



Сейчас местные водные ресурсы Крыма составляют в среднем 910 млн м3 в год, уменьшаясь в особо засушливые и маловодные годы до 430 млн м3. Прогнозируемые запасы подземных вод оценены в 445 500 000 м3 / год.



Статистика свидетельствует, что один человек потребляет в среднем 52-54 м3 воды в год. Таким образом, даже с учетом роста фактической численности населения полуострова в результате целенаправленной демографической политики по перемещению граждан РФ на временно оккупированную территорию Крыма и г. Севастополя местные водные ресурсы вполне способны удовлетворить хозяйственно-бытовые нужды самих крымчан. Причем, согласно нормам международного права, ответственность за обеспечение условий жизни гражданского населения на оккупированной территории возлагается на государство-оккупанта.



Это означает, что стремление России заставить нашу страну восстановить водоснабжение Северо-Крымского канала в оккупированный полуостров имеет целью прежде всего обеспечение растущих потребностей увеличенных в разы военных формирований на полуострове.



Для этого правительство РФ разрабатывает планы по обеспечению водоснабжения полуострова в рамках утвержденной целевой программы развития Крыма. В частности, утвержден "Комплексный план по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя", которым, среди прочего, предусматривается строительство опреснительных установок. Однако, такой проект является проблемным в связи с его высокой стоимостью - примерно 48 млрд рублей и отсутствием инфраструктуры для централизованной подачи воды.



Также в 2020 - 2024 годах оккупационными властями России предусмотрен поиск новых источников и водоемов, строительство водозаборов, использование Кадыковского карьера, переброски части рек и уже "традиционно" строительство комплекса очистных сооружений "Южные" - с учетом переработки стоков для повторного использования в технических целях. Кроме этого запланировано строительство большого дистиллятора. На реализацию всей программы пока предусмотрено около 8500000000 рублей.



Вместе с тем, за три года крымская оккупационная власть совместно с Минстроем и Минэкономразвития России обязана решить проблему потерь в сетях водоснабжения (стоимость работ - 3600000000 рублей). В г. Севастополе должна быть исследована ситуация с подземными водами и водозабора. Мероприятия по переброске воды из Кадыковского карьера будет осуществляться Минобороны РФ (стоимость работ - 350 млн рублей).



В этой же опциональной категории находится строительство системы опреснителей морской воды по 8200000000 рублей. Опреснители будут работать на ВОТ АРК и отдельно в г. Севастополь.



Кроме того, на временно оккупированном украинском полуострове, российское акционерное общество "Росгеология" занимается разведкой запасов подземных водных ресурсов с целью разработки скважин для добычи пресной воды, соответственно нарушая законы Украины в сфере использования недр.



Указанные действия российской стороны способствуют нарушению природного баланса ВОТ АР Крым и создают опасные предпосылки экологической катастрофы.



Наряду с этим, очевидно также и то, что вопрос восстановления Украиной водоснабжения в Крым и в дальнейшем будет инспирироваться как на уровне высшего военно-политического руководства РФ и крымской оккупационной администрации, так и на уровне российских спецслужб и их агентов влияния в Украине и за рубежом, не исключено - с усилением давления на Украину в военном, политическом, гуманитарном аспектах.



К тому же надо понимать, что восстановление в любых масштабах водоснабжения на ВОТ АР Крым потребует практических механизмов имплементации в юридической плоскости, в частности заключения соответствующих соглашений. А любые соглашения, заключенные напрямую с подконтрольными РФ т.н. "Органами власти Республики Крым" или опосредованно - с частными компаниями, которые работают в рамках российского оккупационного законодательства, независимо от места их регистрации, в будущем будут использоваться для попытки легитимизации российской власти во временно оккупированном Крыму.