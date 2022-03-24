07:17 24 марта Киев, Украина

Недавно ОО "Ассоциация саперов Украины" обнародовала данные по общей площади потенциально-опасной территории Украины, которая может содержать взрывоопасные предметы (ВНП), как следствие широкомасштабной агрессии со стороны России.



Так, по состоянию на сегодняшний день потребность в гуманитарном разминировании, в частности в нетехническом обследовании (IMAS 08.10) уже составляет по меньшей мере 82 525 км2 территорий Украины.

Принимая во внимание практический опыт гуманитарного разминирования на Донбассе за прошлые годы, можно утверждать, что по состоянию на сегодняшний день Россия уже нанесла ущерб Украине в сфере противоминной деятельности на сумму около 250 миллиардов долларов США. По меньшей мере, именно эта сумма потребуется Украине для гуманитарного разминирования всех наших земель, в том числе временно оккупированных.

Эту сумму можно смело добавить к общему подсчету ущерба Украины в результате разрушения российско-оккупационными войсками

инфраструктуры страны и других объектов.