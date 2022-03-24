Россия совершила 148 преступлений против журналистов и медиа с начала широкомасштабного вторжения

11:46 24 марта Киев, Украина

Россия совершила 148 преступлений против журналистов и медиа в Украине в течение месяца с начала широкомасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля по 24 марта 2022 года.



Об этом сообщает Институт массовой информации. Данные мониторинга, в частности, свидетельствуют о том, что:



🔻 Пять журналистов убиты при исполнении обязанностей, семеро – ранены. Один журналист пропал без вести.



🔻 Более 70 медиа были вынуждены остановить работу в результате захватов редакций, угроз и временной оккупации.



🔻 Зафиксировано шесть случаев похищений и пыток журналистов.