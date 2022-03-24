Россия совершила 148 преступлений против журналистов и медиа с начала широкомасштабного вторжения

Россия совершила 148 преступлений против журналистов и медиа в Украине в течение месяца с начала широкомасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля по 24 марта 2022 года.
Об этом сообщает Институт массовой информации. Данные мониторинга, в частности, свидетельствуют о том, что:
🔻 Пять журналистов убиты при исполнении обязанностей, семеро – ранены. Один журналист пропал без вести.
🔻 Более 70 медиа были вынуждены остановить работу в результате захватов редакций, угроз и временной оккупации.
🔻 Зафиксировано шесть случаев похищений и пыток журналистов.
Об этом сообщает Институт массовой информации. Данные мониторинга, в частности, свидетельствуют о том, что:
🔻 Пять журналистов убиты при исполнении обязанностей, семеро – ранены. Один журналист пропал без вести.
🔻 Более 70 медиа были вынуждены остановить работу в результате захватов редакций, угроз и временной оккупации.
🔻 Зафиксировано шесть случаев похищений и пыток журналистов.
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