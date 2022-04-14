Россия продает крымский винзавод "Массандра"

Российские оккупационные "власти" в Крыму, объявили на 14 декабря торги, главным лотов которых, является винный завод «Массандра», с молотка уйдут 100% акций, начальная стоимость лота - 70 миллионов долларов.
Торги организовало так называемое министерство имущественных и земельных отношений Крыма.
Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря. Тот, кто будет принимать участие в торгах, должен внести 20% от начальной стоимости предприятия, то есть, немногим более одного миллиарда рублей. Один шаг аукциона – 26,5 миллиона рублей.
Согласно документам, с молотка также продадут производственные и непроизводственные объекты, гаражи, склады и административные здания, которые находятся в Алуштинском, Ялтинском и Судакском районах. Общая площадь зданий – 987,9 тысяч квадратов.
Согласно документам, с молотка также продадут производственные и непроизводственные объекты, гаражи, склады и административные здания, которые находятся в Алуштинском, Ялтинском и Судакском районах. Общая площадь зданий – 987,9 тысяч квадратов.
"Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма. Предприятие было якобы национализировано после аннексии Крыма весной 2014 года. Производство известно на всю Европу своими портвейнами и мускатами.
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