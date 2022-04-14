Россия продает крымский винзавод "Массандра"

06:21 18 ноября Киев, Украина

Российские оккупационные "власти" в Крыму , объявили на 14 декабря торги, главным лотов которых, является винный завод «Массандра» , с молотка уйдут 100% акций, начальная стоимость лота - 70 миллионов долларов.

Торги организовало так называемое министерство имущественных и земельных отношений Крыма.

Заявки на участие в торгах принимаются до 8 декабря. Тот, кто будет принимать участие в торгах, должен внести 20% от начальной стоимости предприятия, то есть, немногим более одного миллиарда рублей. Один шаг аукциона – 26,5 миллиона рублей.



Согласно документам, с молотка также продадут производственные и непроизводственные объекты, гаражи, склады и административные здания, которые находятся в Алуштинском, Ялтинском и Судакском районах. Общая площадь зданий – 987,9 тысяч квадратов.



"Массандра" - старейший и крупнейший винзавод Крыма. Предприятие было якобы национализировано после аннексии Крыма весной 2014 года. Производство известно на всю Европу своими портвейнами и мускатами.