Россия препятствует доступу к украинским военнопленным - ООН

16:27 09 сентября Киев, Украина

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в пятницу, что россия не разрешает доступ к военнопленным, добавив, что у ООН есть доказательства того, что некоторые из них подвергались пыткам и жестокому обращению, которые могут быть приравнены к военным преступлениям.

“российская федерация не предоставила доступ к военнопленным, которые содержатся на ее территории или на территории, находящейся под ее оккупацией. Это тем более тревожно, поскольку мы задокументировали, что украинские военнопленные , находящиеся во власти российской федерации или связанных с ней вооруженных группировках, подвергались пыткам и жестокому обращению”, – подчеркнула Богнер.

По ее словам, такие действия в отношении военнопленных могут быть расценены как военные преступления.