Россия препятствует доступу к украинским военнопленным - ООН

Глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в пятницу, что россия не разрешает доступ к военнопленным, добавив, что у ООН есть доказательства того, что некоторые из них подвергались пыткам и жестокому обращению, которые могут быть приравнены к военным преступлениям.
По ее словам, такие действия в отношении военнопленных могут быть расценены как военные преступления.
Ранее заместитель генерального секретаря Организации по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявляла, что миссия ООН по выяснению фактов должна в ближайшие дни прибыть в оккупированный город Еленовка Донецкой области, где в конце июля убили более 50 украинских военнопленных.
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