Россия планово депортировала уже 1,4 млн украинцев - омбудсмен Денисова

17:21 23 мая Киев, Украина

Сегодня, 23 мая, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия депортировала уже 1,4 млн украинцев. Такие цифры она озвучила, выступая во время дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в рамках экономического форума в Давосе.

"1,4 млн, из которых более 240 тысяч детей, принудительно вывезла, депортировала Российская Федерация к себе на территорию", - сказала она.

Денисова заявила о доказательствах того, что РФ заблаговременно готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинцев.

"У меня есть директивы, которые были даны высшим руководством соответствующим органам, чтобы создать пункты временного размещения наших граждан. И мы знаем, где они размещены, сколько их размещено и в каких условиях они размещены", - рассказала Денисова.

Она призвала решить вопрос с возвращением депортированных в РФ украинцев на межгосударственном уровне.

Ранее сообщалось, что оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР". 

 