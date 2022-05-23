Россия планово депортировала уже 1,4 млн украинцев - омбудсмен Денисова

Сегодня, 23 мая, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия депортировала уже 1,4 млн украинцев. Такие цифры она озвучила, выступая во время дискуссии "Защита прав человека во время войны" в Russia War Crimes House в рамках экономического форума в Давосе.
Денисова заявила о доказательствах того, что РФ заблаговременно готовила принудительную депортацию и рассчитывала вывезти более двух миллионов украинцев.
Она призвала решить вопрос с возвращением депортированных в РФ украинцев на межгосударственном уровне.
Ранее сообщалось, что оккупанты вывозят мужчин из Мариуполя в фильтрационные лагеря и готовят их к мобилизации в так называемую "армии ДНР".
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