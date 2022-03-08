Россия нарушила обещание дать гуманитарный коридор из Мариуполя

13:20 05 Март Киев, Украина

Как уже сообщалось, сегодня, 5 марта, в 9-00 должна состояться эвакуация мирных граждан из Мариуполя и Волновахи. В Минобороны РФ заявили, что их армия будет соблюдать тишину для эвакуации людей из Мариуполя и Волновахи. В Офисе президента подтвердили открытие гуманитарных коридоров из этих городов.

Поскольку российские войска не соблюдают режим тишины в Мариуполе и на его окрестностях, эвакуация из города перенесена. Об этом сегодня объявил глава региона Павел Кириленко.

"Просим людей расходиться с мест сбора и перейти в хранилища. Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время", - сказал он.

Кириленко предупредил, что информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей.

До этого, уточнил глава ОГА, подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Однако далее по маршруту людей, в Запорожской области, бои продолжаются.

Напомним, сегодня утром в Минобороны РФ заявили, что их армия будет соблюдать тишину для эвакуации людей из Мариуполя и Волновахи. В Офисе президента подтвердили открытие гуманитарных коридоров из этих городов.