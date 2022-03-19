11:55 18 марта Киев, Украина

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: Россия использует детей как заложников информационных террористов.



Зафиксированы массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России:



– Школы принудительно устраивают «акции».

- детей не допускают к объективной и беспристрастной информации.

- привлечение детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.



Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных.

Напомним, конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) предусматривает, что дети имеют право на:



🔹 свободное выражение личного мнения, формирование собственных взглядов, развитие собственной общественной активности;

🔹получение информации, соответствующей ее возрасту;

🔹право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.



Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей!