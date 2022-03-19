Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает: Россия использует детей как заложников информационных террористов.
Зафиксированы массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России:
Зафиксированы массовые случаи привлечения несовершеннолетних и детей дошкольного возраста для поддержки террористических действий России:
– Школы принудительно устраивают «акции».
- детей не допускают к объективной и беспристрастной информации.
- привлечение детей из интернатов и детских домов, поскольку не будет возражений от родителей.
Поэтому оккупант, не зная границ своей сокрушительной деятельности, терроризирует не только наших детей, но и собственных.
Напомним, конвенция ООН о правах ребенка (1989 г.) предусматривает, что дети имеют право на:
🔹 свободное выражение личного мнения, формирование собственных взглядов, развитие собственной общественной активности;
🔹получение информации, соответствующей ее возрасту;
🔹право на свободу, личную неприкосновенность и защиту достоинства.
Международное сообщество не должно оставаться в стороне от зомбирования и использования детей!
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