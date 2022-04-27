Россия готовит пропагандистский пресс-тур в Мариуполь

20:47 27 апреля Киев, Украина

28 апреля в уничтоженном Мариуполе россия готовит масштабную политическую провокацию с привлечения некоторых западных журналистов, лояльных к стране-агрессору. 

Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
“Для лояльных представителей иностранных СМИ министерство обороны рф планирует организовать так называемый пресс-тур. Прибытие "журналистов" на территорию Украины запланировано через Ростов", - пишет разведка.
ГУР добавляет, что в городе оккупанты и коллаборанты готовят "свидетелей", которые расскажут, что якобы украинские военные сами разбомбили город и уничтожили местных жителей:
“В подтверждение этой версии в качестве “очевидцев” будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических “массовых убийствах мирных жителей украинскими военными”.
Эта акция, отмечает разведка, является "органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев":

Бывшие визитки Яроша и распятые мальчики превращаются в самоуничтоженные Бучу и Мариуполь.