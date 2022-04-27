Россия готовит пропагандистский пресс-тур в Мариуполь

28 апреля в уничтоженном Мариуполе россия готовит масштабную политическую провокацию с привлечения некоторых западных журналистов, лояльных к стране-агрессору.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
ГУР добавляет, что в городе оккупанты и коллаборанты готовят "свидетелей", которые расскажут, что якобы украинские военные сами разбомбили город и уничтожили местных жителей:
Эта акция, отмечает разведка, является "органическим продолжением российской политики создания фейков, которые должны оправдать путинских карателей и переложить вину за их преступления на самих украинцев":
Бывшие визитки Яроша и распятые мальчики превращаются в самоуничтоженные Бучу и Мариуполь.
Бывшие визитки Яроша и распятые мальчики превращаются в самоуничтоженные Бучу и Мариуполь.
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