Россия готовит пропагандистский пресс-тур в Мариуполь

20:47 27 апреля Киев, Украина





Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины. 28 апреля в уничтоженном Мариуполе россия готовит масштабную политическую провокацию с привлечения некоторых западных журналистов, лояльных к стране-агрессору.Об этом сообщили в телеграмм-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

“Для лояльных представителей иностранных СМИ министерство обороны рф планирует организовать так называемый пресс-тур. Прибытие "журналистов" на территорию Украины запланировано через Ростов", - пишет разведка.

ГУР добавляет, что в городе оккупанты и коллаборанты готовят "свидетелей", которые расскажут, что якобы украинские военные сами разбомбили город и уничтожили местных жителей:

“В подтверждение этой версии в качестве “очевидцев” будут представлены подготовленные провокаторы, которые будут рассказывать о мифических “массовых убийствах мирных жителей украинскими военными”.