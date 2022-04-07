Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину

Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах.
Так что главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней, в частности, со зверств, совершенных войсками рф в Буче.
Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно «вбрасывают» ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.
По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит». Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах.
Так что планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит.
Зато мы сделаем все, чтобы каждый из кафиров ответил за совершенные зверства.
Так что главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней, в частности, со зверств, совершенных войсками рф в Буче.
Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно «вбрасывают» ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.
По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит». Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах.
Так что планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит.
Зато мы сделаем все, чтобы каждый из кафиров ответил за совершенные зверства.
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