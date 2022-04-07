Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину

14:48 05 апреля Киев, Украина

Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин... Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах.

Так что главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней, в частности, со зверств, совершенных войсками рф в Буче.

Для этого уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу. В частности, в информационное поле активно «вбрасывают» ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя.

По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит». Хотя это откровенный бред. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах.

Так что планы оккупантов снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит.

Зато мы сделаем все, чтобы каждый из кафиров ответил за совершенные зверства.