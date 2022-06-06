Россия готовила людей к войне и геноциду украинцев на протяжении многих лет – правозащитники

Еще до начала полномасштабного вторжения россия на протяжении многих лет готовила информационное пространство Крыма к эскалации и раскалывала украинское общество посредством пропаганды в российских медиа.
Об этом 6 июня заявили правозащитники и исследователи во время пресс- конференции, где они представили исследование "Язык вражды в онлайн-медиа, которые освещают события в Крыму".
Об этом 6 июня заявили правозащитники и исследователи во время пресс- конференции, где они представили исследование "Язык вражды в онлайн-медиа, которые освещают события в Крыму".
Авторы отмечают, что исследование было завершено в начале 2022 года, но презентацию доклада сорвало полномасштабное вторжение.
Авторы проанализировали 11 русскоязычных онлайн-изданий, которые писали о Крыме, среди которых РИА Крым, КП Крым, Крым. Реалии, Русская весна и другие, за период с декабря 2020 года до конца мая 2021 года.
Запрограммированный бот по составленным правозащитникам словарям выбирал материалы с языком вражды. Поиск материалов осуществляли, в частности, с помощью таких ключевых слов, которые выражают ненависть к украинцам: "бандеровцы", "малороссы", "свиномовные", "укрофашисты", "хохлы", "Укропия", "Хохлостан" и другие.
В итоге аналитики выявили 560 публикаций, содержащих проявления языка вражды. В этих материалах была ненормативная лексика, прямые оскорбления, дегуманизация (например, это не люди, а животные ). Также были призывы к насилию, распределение общества по принципу "свои-чужие", проявления неуважения и пренебрежительное отношение к другой группе или культуре.
На десяти из одиннадцати выбранных для исследования сайтах большинство проанализированных публикаций содержали проявления языка вражды, в частности, относительно украинцев, крымских татар, а также ярко выраженная антиамериканская риторика.
Крылова-Грек добавляет, что часто журналисты российских медиа сознательно используют методы и приемы, которые влияют на эмоционально-чувственную сферу человека и блокируют зоны рационального мышления. Также медиа часто односторонне освещают ситуацию и сознательно создают негативную картинку.
Проанализированные медиа, добавляет исследовательница, активно используют такие слова, как "фашисты", "нацисты" и т.д., а также подменяют понятия, например, когда "националисты" сознательно заменяется словом "нацисты" благодаря сходству фонетического строя.
Проанализированные медиа, добавляет исследовательница, активно используют такие слова, как "фашисты", "нацисты" и т.д., а также подменяют понятия, например, когда "националисты" сознательно заменяется словом "нацисты" благодаря сходству фонетического строя.
Кроме того, в публикациях часто используется тезис об отрицании государственного суверенитета Украины и украинской национальной идентичности. Юлия Крылова-Грек отмечает, что такие тезисы преследуют цель запечатлеть в сознании аудитории мнение, что украинцы – это этнографическая группа россиян, Украина – это искусственное государственное образование, а украинский язык – региональный диалект. Также прослеживаются такие явления, как бандерофобия и украинофобия, выполняющие роль "страшилок" для читателей русскоязычного контента.
Среди прочего исследователи отмечают, что полномасштабное российское вторжение и трагические события, которые сейчас происходят в Украине, свидетельствуют о действенности медиа влияния россии и переводят на поле боевых действий ту ненависть, которую российские СМИ распространяли в течение восьми лет.
Среди прочего исследователи отмечают, что полномасштабное российское вторжение и трагические события, которые сейчас происходят в Украине, свидетельствуют о действенности медиа влияния россии и переводят на поле боевых действий ту ненависть, которую российские СМИ распространяли в течение восьми лет.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии