Россия готовила людей к войне и геноциду украинцев на протяжении многих лет – правозащитники

14:52 06 июня Киев, Украина





Об этом 6 июня заявили правозащитники и исследователи во время пресс- конференции, где они представили Еще до начала полномасштабного вторжения россия на протяжении многих лет готовила информационное пространство Крыма к эскалации и раскалывала украинское общество посредством пропаганды в российских медиа.Об этом 6 июня заявили правозащитники и исследователи во время пресс- конференции, где они представили исследование "Язык вражды в онлайн-медиа, которые освещают события в Крыму".

Авторы отмечают, что исследование было завершено в начале 2022 года, но презентацию доклада сорвало полномасштабное вторжение.

“Многие украинцы удивляются, почему россияне нас ненавидят. Но это из-за безнаказанной пропаганды. В исследовании мы зафиксировали многие призывы в российских медиа к уничтожению украинцев. Учитывая зверства российских оккупантов, которые они совершают на нашей земле с 24 февраля и по сегодняшний день, эти призывы имели одну цель – информационную подготовку к военным преступлениям, преступлениям против человечности и геноциду украинского народа”, – констатирует исследовательница Крымской правозащитной группы Ирина Седова .

Авторы проанализировали 11 русскоязычных онлайн-изданий, которые писали о Крыме, среди которых РИА Крым, КП Крым, Крым. Реалии, Русская весна и другие, за период с декабря 2020 года до конца мая 2021 года.

Запрограммированный бот по составленным правозащитникам словарям выбирал материалы с языком вражды. Поиск материалов осуществляли, в частности, с помощью таких ключевых слов, которые выражают ненависть к украинцам: "бандеровцы", "малороссы", "свиномовные", "укрофашисты", "хохлы", "Укропия", "Хохлостан" и другие.



В итоге аналитики выявили 560 публикаций, содержащих проявления языка вражды. В этих материалах была ненормативная лексика, прямые оскорбления, дегуманизация (например, это не люди, а животные ). Также были призывы к насилию, распределение общества по принципу "свои-чужие", проявления неуважения и пренебрежительное отношение к другой группе или культуре.

На десяти из одиннадцати выбранных для исследования сайтах большинство проанализированных публикаций содержали проявления языка вражды, в частности, относительно украинцев, крымских татар, а также ярко выраженная антиамериканская риторика.

«Кроме того, для воздействия на убеждение аудитории эти медиа используют манипулятивный и скрытый язык вражды. Это делается, чтобы избежать юридической ответственности, предусмотренной законодательством многих европейских стран, – говорит кандидат психологических наук, эксперт-психолингвистка Юлия Крылова-Грек . – Доказать и обосновать присутствие психолингвистических манипуляций стало возможным благодаря психолингвистическому анализу медиатекста. В частности, манипуляциями являются нарушение причинно-следственной связи, логика освещения событий, подмена понятий в материалах” .

Крылова-Грек добавляет, что часто журналисты российских медиа сознательно используют методы и приемы, которые влияют на эмоционально-чувственную сферу человека и блокируют зоны рационального мышления. Также медиа часто односторонне освещают ситуацию и сознательно создают негативную картинку.



Проанализированные медиа, добавляет исследовательница, активно используют такие слова, как "фашисты", "нацисты" и т.д., а также подменяют понятия, например, когда "националисты" сознательно заменяется словом "нацисты" благодаря сходству фонетического строя.

"Опасным приемом является поляризация общества через распределение граждан Украины по принципу "хорошие (свои) - плохие (чужие)". К плохим эти российские медиа относят представителей Западной Украины, патриотически, проукраинские настроенных граждан, украиноязычное население, людей, поддерживавших Революцию Достоинства. Все это направлено на эскалацию конфликта внутри общества и раскола в нем”, – комментирует Юлия Крылова-Грек.