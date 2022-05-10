Российского посла в Варшаве облили красной краской под крики «фашисты»

14:00 09 мая Киев, Украина

Посол рф в Польше Сергей Андреев во время попытки возложить цветы к могиле советских солдат был облит красной краской.

На церемонию возложения цветов пришли люди с флагами Украины. Они окружили российских дипломатов, скандируя «фашисты». В Андреева, державшего в руках венок, бросили несколько пакетиков с красной краской. Один из них попал дипломату по лицу. После этого Андреев в сопровождении полицейских покинул кладбище, не закончив церемонию.

Российское же агентство РИА Новости опубликовало видео с послом без звука, чтобы не было слышно, как люди скандировали слово "фашист".