Российским актерам запретили въезд в Украину

Пресс-служба Министерства культуры Украины рассказала о пополнении "черного списка" россиян, которым запрещен въезд в Украину. Речь идет об известных российских актерах - Петренко, Мироновой и Копылове. Согласно мнению СБУ данные лица могут угрожать безопасности страны.

Отмечается, что 11 мая в Минкультуры поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова, Петренко и Миронову. Согласно приказу Минкультуры от 19 мая, российские актеры были включены в указанный перечень.

Российское агентство ТАСС сообщает, что Копылов является режиссером фильма «Небо», повествующего о войне в Сирии с участием России, а также сбитом турецким самолетом Су-24 ВВС РФ. Петренко и Миронова снимаются в этом фильме.

Кроме того, Игорь Копылов в 2017 году участвовал в съемках фильма «Окрыленные» на территории оккупированного Крыма, а Игорь Петренко участвовал в т.н. Ялтинском Международном кинофестивале «Евразийский мост» в 2015 году, а также в съемках фильма «Игра с огнем» в г. Судаке.