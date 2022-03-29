Российский военный корабль пошел по известному направлению, а автор этого лозунга вернулся в родной дом
16:55 29 марта Киев, Украина
Пограничник Роман Грибов, ставший автором легендарной фразы в адрес российского корабля, вернулся из плена в родную Черкасщину. Он вместе с собратьями продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа.
Об этом сообщил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец в Facebook.
"Приветствовал на Родине нашего без преувеличения легендарного пограничника. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Он же создатель лозунга войны с русскими оккупантами. Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкащиной". С такими защитниками мы обязательно победим! Держим строй!", - написал Табурец.
Сам пограничник Роман Грибов сказал: "Прежде всего хочу сказать огромное спасибо украинскому народу за такую поддержку. Мы очень чувствуем эту поддержку. За нами сила, за нами правда, вместе мы победим".
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