Российский солдат сдался ВСУ вместе с танком. За это он получит $10 000 и возможность подать на гражданство

16:17 22 марта Киев, Украина

Советник главы МВД Виктор Андрусив рассказал историю российского солдата, который решил сдаться в плен вместе с танком. Эта история показывает излом русской армии.

Уже несколько недель в Нацполе идентифицировали телефоны, которыми пользуются россияне . Это украинские номера. На эти телефоны мы регулярно присылаем смс как сдаться в плен и сдать технику.

Несколько дней назад нам позвонил по телефону "Миша". Мы передали информацию о нем в Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО). Ему определили место, куда подехать. Он подъехал. Из дрона убедились, что он сам и это не подставка. После этого спецназовцы его задержали.

Оказалось, что из экипажа танка остался он один, остальные разбежались. Смысла воевать он не видел. Домой вернуться не мог, потому что командир сказал, что расстреляет и спишет на боевые потери.

Миша рассказал, что еды практически не осталось, управление войсками хаотично и практически отсутствует. Деморализация колоссальная.

Что с Мишей?

Миша получил очень удобные условия содержания. Он также получит 10 тысяч долларов по окончании войны и возможность подать на гражданство. До окончания войны он будет проживать в комфортных условиях с телевизором, телефоном, кухней и душем.