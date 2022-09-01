Российский пропагандист устроил стендап с черепом, который, по его словам, принадлежит военному из "Азовстали"

07:39 29 августа Киев, Украина

Российский пропагандист Игорь Мангушев выступил в клубе со стендапом. Во время выступления он размахивал человеческим черепом, который боевик якобы взял в качестве трофея на "Азовстале", по его словам, это останки украинского военного.

"Мы еще живы, а этот чувак уже нет. Пусть горит в аду. Ему не повезло, и из его черепа сделают кубок, может быть… Почему не может быть никакого примирения? Украина должна быть деукраинизирована. Русские земли Малороссии должны быть возвращены назад. Мы воюем не с людьми, мы воюем с идеей", – заявил Мангушев.

Россиянин откровенно признается, что основная цель войны – стереть национальную идентичность и убить всех, кто считает себя украинцем.

Примечательно, что зал поддерживает пропагандиста, раздаются аплодисменты.



Заявления Мангушева уже активно распространяют в твиттере мировые лидеры, называя подобные позорными высказываниями.

"Отвратительно. Я надеюсь, что все так называемые "реалисты" посмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной /превентивной / рациональной / логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО, и не имеющей ничего общего с имперскими идеями и идентичностью", – написал в твитере американский дипломат Майкл Энтони МакФол.

После выступления российского пропагандиста Мангушева Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине Оле Солванге и к Офису генпрокурора.



Лубинец передал сведения Солвангу и заявил о необходимости фиксировать факты военных преступлений, к которым можно отнести выступление и заявления Мангушева.

«Напомню, что когда люди гибнут во время войны, с их телами нужно обращаться уважительно и с достоинством, независимо от того, является ли погибший гражданским лицом или военнослужащим. Останки неизвестных должны быть идентифицированы. Уважение к умершим – это не просто гуманизм и забота о близких погибших. Это международные стандарты, выполнение которых гарантирует, что погибшие не будут пополнять перечень пропавших без вести”, – отметил он.

По словам Омбудсмана, с помощью своих пропагандистов рф продолжает дегуманизировать украинский народ, оправдывая массовые гражданские убийства и разрушение населенных пунктов. Так, демонстрация "останков" погибших защитников Мариуполя стала поводом для "стендапа на военную тематику". Единственной целью таких действий россии является очередное причинение боли родственникам погибших и пропавших, подчеркнул Лубинец.

Об Игоре Мангушеве известно, что он лидер российского националистического движения "Светлая Русь", вероятный создатель частной военной

компании ENOT Corp, возникшей после слияния праворадикальных российских организаций, главарем одной из которых он был. Боевик участвовал в боях на Донбассе со стороны россии.



Его преступления расследовались российским проектом "База данных", за это он угрожал авторам проекта убить их или пытать.



Издание Медуза выяснило, что Игорь Мангушев может быть автором символа Z, обозначающего российское военное вторжение в Украину.



Издание The Insider пишет, что Мангушев работает также на организацию российского бизнесмена Константина Малофеева "Лига безопасного Интернета".