Российские захватчики продолжают силовую мобилизацию в так называемых Л/ДНР. Видео

12:27 18 апреля Киев, Украина

Мужчин ловят на улицах, забирают с работы, вытаскивают из квартир и просто снимают с автобусов.

Об этом рассказал житель Донецка, попавший в украинский плен.



"Новобранцев" одевают в форму без опознавательных знаков, забирают все документы и отправляют на передовую. А чтобы никуда не убежали – возят в закрытых железнодорожных вагонах.



"Нас посадили и повезли. Куда ехали, мы не знали. А потом увидели… Наша задача, как я понял, мы вроде стройбатовцев были. Копай… типа окопов. Непонятно зачем и непонятно для чего", – рассказывает "мобилизованный".



По его словам, он не участвовал в боевых действиях, а только охранял блокпост по приказу своих командиров.



Так и попал в плен. Рад, что остался жив, но за свои поступки придется ответить. Как и тысячам других захватчиков, желающих захватить нашу землю.