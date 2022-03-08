Российские военные застрелили главу Гостомельской общины и волонтеров

11:57 07 Март Киев, Украина

Россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства.

Учитывая острую нехватку продуктов питания у попавших под московскую оккупацию жителей Гостомельской общины, вопреки запрету захватчиков, председатель общины Юрий Прилипко, с группой волонтеров, развозили людям продукты, лекарства, теплые вещи. Было известно еще раньше об этом событии, что оккупанты расстреляли эту гуманитарную миссию. И взяли в осаду город.



Пока смерть трех Людей, украинцев с большими сердцами, подтвердилась…



Ранее сообщалось, что по непроверенной информации, в Буче расстреляли троих молодых людей за помощь населению.