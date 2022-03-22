Российские военные вывезли из Украины в РФ более 2000 детей – МИД

20:11 21 марта Киев, Украина

Российские оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированных Луганской и Донецкой областей на территорию РФ 2389 детей.

Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, которые находились во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – говорится в сообщении.
МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы заставить его прекратить варварскую войну против украинского народа.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что уголовное производство по вывозу 19 марта российскими войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже зарегистрировано.
"Оккупанты не только убивают наших детей, они фактически похищают их - принудительно перемещая на территорию РФ... Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности всех виновных лиц как в национальных, так и в международных судах", - подчеркнула генпрокурор.
Эти действия прокуроры квалифицировали как принудительное перемещение гражданского населения, в частности, детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.