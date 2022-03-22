Российские военные вывезли из Украины в РФ более 2000 детей – МИД

Российские оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированных Луганской и Донецкой областей на территорию РФ 2389 детей.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.
МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы заставить его прекратить варварскую войну против украинского народа.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что уголовное производство по вывозу 19 марта российскими войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже зарегистрировано.
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что уголовное производство по вывозу 19 марта российскими войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже зарегистрировано.
Эти действия прокуроры квалифицировали как принудительное перемещение гражданского населения, в частности, детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.
В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.
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