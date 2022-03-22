Российские военные вывезли из Украины в РФ более 2000 детей – МИД

20:11 21 марта Киев, Украина





Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины. Российские оккупанты незаконно вывезли из временно оккупированных Луганской и Донецкой областей на территорию РФ 2389 детей.Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"По полученной информации, 19 марта российские оккупационные войска незаконно вывезли на территорию Российской Федерации 2389 детей, которые находились во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Принудительное перемещение гражданского населения на территорию государства-агрессора, в частности детей, имеет признаки похищения. Такие действия являются грубым нарушением международного права, в частности, международного гуманитарного права. Разрушая дома и убивая родителей, РФ лишает украинских детей родительской опеки, подвергает их жизни дальнейшей опасности на территории России", – говорится в сообщении.





Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что уголовное производство по вывозу 19 марта российскими войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже зарегистрировано. МИД призвал международное сообщество немедленно отреагировать на незаконный вывоз детей, усилить давление на Россию, чтобы заставить его прекратить варварскую войну против украинского народа.Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о том, что уголовное производство по вывозу 19 марта российскими войсками 2389 детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уже зарегистрировано.

"Оккупанты не только убивают наших детей, они фактически похищают их - принудительно перемещая на территорию РФ... Мы сделаем все, чтобы привлечь к ответственности всех виновных лиц как в национальных, так и в международных судах", - подчеркнула генпрокурор.

Эти действия прокуроры квалифицировали как принудительное перемещение гражданского населения, в частности, детей, на территорию государства-агрессора, что является нарушением Первого дополнительного протокола к Женевской конвенции. По украинскому Уголовному кодексу это нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).



В рамках расследования будут проверены и другие факты перемещения детей с территории Украины.