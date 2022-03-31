Российские военные систематически совершают в Украине 7 типов военных преступлений

15:11 31 марта Киев, Украина

С начала полномасштабного вторжения в Украину военные Российской Федерации систематически совершают семь типов военных преступлений.



Об этом говорится в дайджесте нарушений, подготовленном ОО "Восточноукраинский центр общественных инициатив".



Да, правозащитники фиксируют сотни нарушений, которые согласно международному праву являются военными преступлениями. К ним оккупанты прибегают в Харькове, Мариуполе, Чернигове, Гостомеле, Ворзеле, Северодонецке, Рубежном и т.д.



Чаще это:



1. Нарушение принципа различия и нападение невыборочного характера. С 14 марта задокументировано не менее 15 таких случаев. Это обстрел эвакуационной колонны, следовавшей из Гостомеля, артиллерийский удар по автоколонне с гражданским населением, следовавшей по определенному гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье, убийство фотокорреспондента Fox News Пьера Закжевского, вместе с которым погибла украинка Александра Кувшинова, , и другие.

2. Нападения на объекты, находящиеся под особой защитой. Таких за последние недели зафиксировано три. Это, например, обстрел территории ПАО "Сумыхимпром" и повреждение резервуара с аммиаком.

3. Уничтожение и захват имущества, разграбление. Почти все оккупированные населенные пункты продолжают поступать многочисленные сообщения об уничтожении, захвате и/или разграблении имущества, принадлежащего физическим и юридическим лицам, государству и территориальным общинам. Так, 14 марта появилась информация о разграблении россиянами историко-культурного музея-заповедника "Усадьба Попова" в Васильевском районе Запорожской области. А 21 марта из Бердянского торгового порта пропали пять кораблей, загруженных зерном. Отмечается, что их отогнали в неизвестном направлении русские буксиры.

4. Использование голода как способа ведения войны и ограничение доступа к гуманитарной помощи. Продолжается блокада российскими войсками Мариуполя, где могут находиться около 300–400 тыс. Продолжается блокада российскими войсками Мариуполя, где могут находиться около 300–400 тыс. гражданского населения . Международное гуманитарное право запрещает использовать голод среди гражданского населения как метод ведения войны, а также подвергать нападению, уничтожать, вывозить или делать непригодными объекты, необходимые для выживания гражданского населения. Однако 14 марта россияне разбомбили одну из насосных станций "Черниговводоканала". Известно о по меньшей мере четырех человек, погибших во время этого.

5.Депортация и принудительное движение гражданского населения оккупированной территории. 18 марта появилось фото списка людей, которые якобы были вывезены из военного городка, расположенного в г. Гостомеле Киевской области, на территорию Республики Беларусь. 19 марта Мариупольский городской совет сообщал, что за последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев были вывезены российскими военными на территорию РФ (из Левобережного района города, контролируемые россиянами). 21 марта МИД Украины обнародовал заявление о незаконном вывозе 2389 украинских детей из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на территорию России.

6. Сексуальное насилие. Факты изнасилований зафиксированы в Киевской, Херсонской, Запорожской областях.

7. Принудительные исчезновения и произвольное лишение свободы.



Свои наработки правозащитники передадут Офису Прокурору Международного уголовного суда (МКС), Офису Генпрокурора (Украина), международным комиссиям по расследованию, мандат которых будет предусматривать сбор, документирование и подготовку для судебных разбирательств всех нарушений прав человека, военных и других преступлений, а также другим международным. организациям.