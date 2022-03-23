Российские военные девять дней держали в плену и пытали фиксера французского радио Radio France

18:28 23 марта Киев, Украина





Об этом



По данным организации, 8 марта они получили сигнал от Radio France об исчезновении фиксера и приступили к его поискам.



Как рассказал



Согласно выводам врачей, Никита получил гематомы в области головы и по всему телу, отек правой ноги и онемение конечностей из-за ударов электротоком.



Репортеры отмечают, что показания фиксера были проверены в разговорах с другим пленником, освобожденным вместе с Никитой, с его семьей, журналистами Radio France, с которыми Никита работал перед похищением. Организация предоставит эти показания прокурору Международного уголовного суда в качестве дополнения к двум жалобам, поданным ими 4 и 16 марта. Российские военные 5 марта похитили фиксера французского радио Radio France Никиту (имя изменено) в поселке в центральной Украине, пытали его и продержали в плену девять дней.Об этом сообщает правозащитная организация "Репортеры без границ", представители которой пообщались с фиксером после его освобождения из плена.По данным организации, 8 марта они получили сигнал от Radio France об исчезновении фиксера и приступили к его поискам.Как рассказал Никита , в плену его избивали, истязали электротоком, держали в ледяном подвале с водой, допрашивали, не давали пищи в течение 48 часов. Также фиксера бросили в ров рядом с мертвой собакой и устроили имитацию казни: стоявший над рвом солдат выстрелил, и пуля зацепила его голову. Впоследствии Никиту увезли в лес и привязали к дереву и так допрашивали пять дней. Затем его освободили.Согласно выводам врачей, Никита получил гематомы в области головы и по всему телу, отек правой ноги и онемение конечностей из-за ударов электротоком.Репортеры отмечают, что показания фиксера были проверены в разговорах с другим пленником, освобожденным вместе с Никитой, с его семьей, журналистами Radio France, с которыми Никита работал перед похищением. Организация предоставит эти показания прокурору Международного уголовного суда в качестве дополнения к двум жалобам, поданным ими 4 и 16 марта.

“Никита дал нам жуткие свидетельства, подтверждающие ярость военных преступлений, совершаемых российской армией против журналистов. Передать его показания прокурору МКС – это самое малое, что мы можем сделать для этого храброго фиксера», – отметил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

Ниже рассказ Никиты, который публикуют "Репортеры".



5 марта Никита сопровождал группу спецкоров Radio France, которые делали репортажи в центральной части страны, недалеко от поселка, где его семья нашла убежище. В гостинице, где остановились журналисты, он узнал, что дорога в село, где проживает его семья, свободна. В регионе велись массивные бомбардировки, поэтому он решил добраться туда и проверить, на месте ли родные, а потом вывезти их. Он взял машину журналистской группы, освободил ее от аппаратуры.



Когда он ехал на машине с надписью "Пресса", его в лесополосе рядом с обочиной встретила российская ДРГ. Машину обстреляли из автомата. Он насчитал от 30 до 40 выстрелов. Склонившись на бок, Никита нажал на газ, но врезался в дерево. Спасенный подушкой безопасности, он кричал, что он гражданский, поднял руки, чтобы доказать, что нет оружия, и вышел из машины. Он насчитал шесть военных, у которых была белая лента, завязанная на ноге. Они схватили его и бросили на землю, обыскали и избили. Его приняли за военного, который проверял местность, чтобы скорректировать огонь артиллерии.



Натянув ему шапку на глаза, военные увели Никиту в дом, стоявший в нескольких минутах от места задержания. Военные просмотрели информацию с его телефона и нашли сообщения о его профессиональной деятельности – поиск пуленепробиваемых жилетов, определение маршрутов. После этого военные вытащили его из дома и поставили к стене. Они сняли его шапку, лезвие ножа задело его глаз, они угрожали порезать ему лицо. Никита объяснил, что он фиксер и переводчик для иностранных журналистов, но его продолжили избивать примером автоматов по лицу и телу. Он почувствовал, как зубы крошатся во рту и сплевывали кровь. Его бросили в овраг рядом с мертвой собакой и устроили имитацию казни: солдат делал вид, будто проверял, как стреляет оружие, пуля зацепила голову Никиты.



Далее военные отвезли его в дислокацию в лесу. Никита рассказал, что ему на глаза надвинули шапку и он не мог видеть, но слышал, что в лагере насчитывается около сотни солдат, бронемашин и артиллерия. Его привязали к дереву, у него украли обручальное кольцо и оставили босиком. В тот день военные били его прикладом и прутьями по ногам. От боли Никита несколько раз терял сознание. По его словам, солдаты, похоже, делали это ради игры.



Его несколько раз перемещали от одного дерева к другому. В лесу он провел три дня, привязанный с руками за спиной к деревьям. 6 марта его допросил военный, считавший Никита, полковник. Фиксера допросили о его деятельности. Еще два дня Никита оставался связанным в лесу. Его уже не избивали, рядом были привязаны другие гражданские, один из них позже был освобожден вместе с Никитой.



8 марта его отвезли в бронемашине с этим вторым пленником и еще одним куда-то через 40 минут. На месте военные выбросили его из бронемашины на землю. Один солдат сел ему на спину. Его снова начали допрашивать: военные думали, что он шпион, прикрывающийся работой фиксера.



Его пытали электротоком. Поскольку Никита был прижат лицом к земле, он затруднился сказать, каким инструментом его пытали. Но он рассказал о трех или четырех электроударах в течение от пяти до десяти секунд каждый раз. Двух других гражданских, ехавших с ним, тоже пытали. Тот, с кем смогли пообщаться с RSF, рассказал, что ему наголову натянули пакет, чтобы не дать дышать, и что его жестоко избивали.



Военные заставили Никиту написать и подписать письмо о поддержке российской армии и вторжении в Украину. Трое гражданских потом отвели связанных, с завязанными глазами в погреб, наполненный водой. 10 марта их переместили в другой погреб, где к ним привели еще одного пленника, бывшего украинского высокопоставленного чиновника.



12 марта пленным объявили, что их освободят на следующий день. 13 марта Никита был отпущен в лесу после часа дороги. Он думал, что его казнят и побежал, но выстрелов не было. Затем он вышел на дорогу. После того как он снова встретил русских солдат и думал, что его пленят, Никите удалось сесть в автомобиль с гражданскими украинцами. «Если вы его не возьмете, – сказал военный колебавшимся гражданским, – мы прикончим его на месте».