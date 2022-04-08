Российские пропагандисты приехали на ЗАЭС снимать сюжет: работники станции не сказали ни слова

На захваченную оккупантами Запорожскую АЭС приехали снимать сюжет пропагандисты из России, однако от работников станции не получили ни одного комментария.
Об этом сообщили в "Энергоатоме".
Приезд около двух десятков пропагандистов анонсировали накануне. Так называемые "журналисты" должны были снять сюжеты о якобы спокойном и безопасном рабочем процессе на станции, захваченной россиянами 4 марта. От работников потребовали дать комментарии о "счастливой жизни" под оккупацией.
Об этом сообщили в "Энергоатоме".
Приезд около двух десятков пропагандистов анонсировали накануне. Так называемые "журналисты" должны были снять сюжеты о якобы спокойном и безопасном рабочем процессе на станции, захваченной россиянами 4 марта. От работников потребовали дать комментарии о "счастливой жизни" под оккупацией.
Впервые о завозе на станцию российских пропагандистов сообщали еще в начале марта, незадолго после ее захвата. В "Энергоатоме" тогда рассказывали, что 14 пропагандистов приезжали, чтобы также запечатлеть якобы безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта и "оправдать ядерный терроризм захватчиков".
Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказывал, что в ЗАЭС в общей сложности находятся около 400 российских военных и техника. Оккупанты объявили станцию частью "Росатома" и завезли туда своих специалистов.
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