Российские пропагандисты приехали на ЗАЭС снимать сюжет: работники станции не сказали ни слова

17:58 05 апреля Киев, Украина





Об этом сообщили в



Приезд около двух десятков пропагандистов анонсировали накануне. Так называемые "журналисты" должны были снять сюжеты о якобы спокойном и безопасном рабочем процессе на станции, захваченной На захваченную оккупантами Запорожскую АЭС приехали снимать сюжет пропагандисты из России, однако от работников станции не получили ни одного комментария.Об этом сообщили в "Энергоатоме" Приезд около двух десятков пропагандистов анонсировали накануне. Так называемые "журналисты" должны были снять сюжеты о якобы спокойном и безопасном рабочем процессе на станции, захваченной россиянами 4 марта. От работников потребовали дать комментарии о "счастливой жизни" под оккупацией.

“Ни один из них не получил хоть одного комментария из уст работников ЗАЭС. Украинские атомщики в очередной раз отказались предавать свою станцию, свой город, свое государство! Гордимся!” – сообщили в "Энергоатоме".

Впервые о завозе на станцию российских пропагандистов сообщали еще в начале марта, незадолго после ее захвата. В "Энергоатоме" тогда рассказывали, что 14 пропагандистов приезжали, чтобы также запечатлеть якобы безопасную работу крупнейшего в Европе ядерного объекта и "оправдать ядерный терроризм захватчиков".



Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказывал, что в ЗАЭС в общей сложности находятся около 400 российских военных и техника. Оккупанты объявили станцию частью "Росатома" и завезли туда своих специалистов.