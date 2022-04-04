Российские пропагандисты годами готовили основу для массовых убийств украинцев — Ткаченко

Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие годами готовили основу для массовых убийств украинцев.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Это результат многолетнего марафона ненависти от российских пропагандистов. Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Михеев, Красовский и другие годами расчеловечивали украинцев по телевизору. Они вкладывали в головы российскому обществу, что в Украине живет народ-нацист, который должен быть денацифицирован – то есть уничтожен. Именно так они и готовили основу для массовых убийств украинцев», — написал Ткаченко.
Он отметил, что, дегуманизируя украинцев, россияне дегуманизировали и себя. Поэтому в Бучанской трагедии есть политическая ответственность тех, кто выбирал и поддерживает эту власть.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Это результат многолетнего марафона ненависти от российских пропагандистов. Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Михеев, Красовский и другие годами расчеловечивали украинцев по телевизору. Они вкладывали в головы российскому обществу, что в Украине живет народ-нацист, который должен быть денацифицирован – то есть уничтожен. Именно так они и готовили основу для массовых убийств украинцев», — написал Ткаченко.
Он отметил, что, дегуманизируя украинцев, россияне дегуманизировали и себя. Поэтому в Бучанской трагедии есть политическая ответственность тех, кто выбирал и поддерживает эту власть.
Ткаченко призвал все демократические страны бойкотировать все, что связано с Россией: от трансляции пропагандистских каналов до торговли нефтью и газом.
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