Российские пропагандисты годами готовили основу для массовых убийств украинцев — Ткаченко

17:44 04 апреля Киев, Украина





Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр



Это результат многолетнего марафона ненависти от российских пропагандистов. Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Михеев, Красовский и другие годами расчеловечивали украинцев по телевизору. Они вкладывали в головы российскому обществу, что в Украине живет народ-нацист, который должен быть денацифицирован – то есть уничтожен. Именно так они и готовили основу для массовых убийств украинцев», — написал Ткаченко.



Он отметил, что, дегуманизируя украинцев, россияне дегуманизировали и себя. Поэтому в Бучанской трагедии есть политическая ответственность тех, кто выбирал и поддерживает эту власть. Российские пропагандисты Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева и другие годами готовили основу для массовых убийств украинцев.Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко Это результат многолетнего марафона ненависти от российских пропагандистов. Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева, Попов, Толстой, Бабаян, Куликов, Михеев, Красовский и другие годами расчеловечивали украинцев по телевизору. Они вкладывали в головы российскому обществу, что в Украине живет народ-нацист, который должен быть денацифицирован – то есть уничтожен. Именно так они и готовили основу для массовых убийств украинцев», — написал Ткаченко.Он отметил, что, дегуманизируя украинцев, россияне дегуманизировали и себя. Поэтому в Бучанской трагедии есть политическая ответственность тех, кто выбирал и поддерживает эту власть.

“На каждом из них теперь клеймо извергов. На каждом, кто последние 22 года поддерживал действия убийцы, на каждом либерале, кто призвал сотрудничать с преступной властью. Это вы вырастили этого монстра, современного дьявола и служите ему. Мир не простит вам геноцид украинского народа", — убежден он.

Ткаченко призвал все демократические страны бойкотировать все, что связано с Россией: от трансляции пропагандистских каналов до торговли нефтью и газом.