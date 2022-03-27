Российские оккупанты вывезли до 30 тысяч мариупольцев на свою территорию

10:47 27 марта Киев, Украина

Во время Второй мировой войны германские фашисты вывозили украинцев в Германию для работы на нужды рейха. А вот с какой целью украинцев вывозят российские фашисты? Не может захватчик одной рукой убивать, а другой делать добро. Российские оккупанты вывезли из Мариуполя около 20-30 тысяч местных жителей. Об этом заявил мэр города в интервью Униану, опубликованном 27 марта.

"Сегодня можем говорить об эвакуации 50 процентов населения от 540 тысяч, которые мы имели до войны. Как только война началась и пока еще работала железная дорога, пока еще работали обычные дороги, выехало около 140 тысяч. Потом еще порядка 100 тысяч выехало. 60 тысяч вывезли организовано через коридор, с помощью волонтеров", - рассказал он.

По словам мэра Мариуполя, российские оккупанты препятствуют эвакуиации из города - 150 новых автобусов "превратили в пепел".

Бойченко рассказал, что коммунальные службы и волонтеры в городе объявляли людям, что можно выходить через коридор. Режима "тишины" не было - люди выходили под разрывами снарядов.

"Кто-то на автомобилях, а кто-то просто пешком шел в сторону побережья. Уже там, на попутках и волонтерскими маршрутами, мы доставляли людей до Бердянска, а уже из Бердянска до Запорожья", - рассказал мэр.

О том, скольких мариупольцев оккупанты насильно депортировали в Россию, есть пока только предположительные данные.

Оккупанты открыли штаб российской партии в Мариуполе

"По нашим оценкам, это от 20 до 30 тысяч горожан. Сложно сказать, для чего они это делают. Но, к примеру, вчера мне позвонил сосед, которого принудительно вывезли. Он пошел за водой, а его увезли. Сейчас он оказался в оккупированном Новоазовске. Кого-то везут в Россию. Допустим, поезд погрузили, он поехал в Томск. Какая здесь логика, сложно понять", - сказал мэр.

Мэр также рассказал о случаях взятия в плен при эвакуации и предателях.

"В районе поселка Мангуш есть блокпост, на котором стоят полицейские-предатели. Они перешли на сторону "ДНР". Недавно на Мангушском блокпосту выходила семья, но оккупанты их захватили. Сейчас мирные граждане в тюрьме и за них требуют выкуп. Это реальный факт. Таких примеров достаточно много", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты разрушили детский реабилитационный центр, который после реконструкции открыли лишь осенью 2021 года.