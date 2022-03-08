Российские оккупанты уничтожили и повредили 211 школ - МОН

14:07 07 Март Киев, Украина





Сейчас в украинских школах объявили двухнедельные каникулы, а вскоре С начала вторжения в Украину русские войска уничтожили или повредили 211 школ, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет Сейчас в украинских школах объявили двухнедельные каникулы, а вскоре Минобразования будет рекомендовать там, где это возможно, проводить дистанционное или индивидуальное обучение.

“На сегодняшний день наблюдаем, что ежедневно разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушена, часть повреждена», – сказал Шкарлет.

Глава МОН также рассказал, что в Украине создают интерактивную карту, на которой будут фиксироваться преступления России против мирного населения, в том числе и в отношении образовательной инфраструктуры. По состоянию на 2021 год в Украине работало 13 тысяч 991 школа.



Российские кафиры готовят по объектам гражданской инфраструктуры, и образовательные учреждения исключения не составляют. Так, 4 марта в Житомире россияне попали в лицей прямо в центре города. О пострадавших и погибших в результате этого не сообщали.



Также в ночь на 7 марта в Чернигове русские войска обстреляли несколько школ и детский сад. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус записал видеообращение к местным жителям из здания школы №19, в которое попали россияне.



Образование является одним из основных прав человека, закрепленным в статье 26 Всеобщей декларации.



Напомним, что украинские общественные и правительственные организации зафиксировали все типы военных преступлений со стороны России.