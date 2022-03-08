Российские оккупанты уничтожили и повредили 211 школ - МОН

С начала вторжения в Украину русские войска уничтожили или повредили 211 школ, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
Сейчас в украинских школах объявили двухнедельные каникулы, а вскоре Минобразования будет рекомендовать там, где это возможно, проводить дистанционное или индивидуальное обучение.
Сейчас в украинских школах объявили двухнедельные каникулы, а вскоре Минобразования будет рекомендовать там, где это возможно, проводить дистанционное или индивидуальное обучение.
Глава МОН также рассказал, что в Украине создают интерактивную карту, на которой будут фиксироваться преступления России против мирного населения, в том числе и в отношении образовательной инфраструктуры. По состоянию на 2021 год в Украине работало 13 тысяч 991 школа.
Российские кафиры готовят по объектам гражданской инфраструктуры, и образовательные учреждения исключения не составляют. Так, 4 марта в Житомире россияне попали в лицей прямо в центре города. О пострадавших и погибших в результате этого не сообщали.
Также в ночь на 7 марта в Чернигове русские войска обстреляли несколько школ и детский сад. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус записал видеообращение к местным жителям из здания школы №19, в которое попали россияне.
Образование является одним из основных прав человека, закрепленным в статье 26 Всеобщей декларации.
Напомним, что украинские общественные и правительственные организации зафиксировали все типы военных преступлений со стороны России.
Российские кафиры готовят по объектам гражданской инфраструктуры, и образовательные учреждения исключения не составляют. Так, 4 марта в Житомире россияне попали в лицей прямо в центре города. О пострадавших и погибших в результате этого не сообщали.
Также в ночь на 7 марта в Чернигове русские войска обстреляли несколько школ и детский сад. Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус записал видеообращение к местным жителям из здания школы №19, в которое попали россияне.
Образование является одним из основных прав человека, закрепленным в статье 26 Всеобщей декларации.
Напомним, что украинские общественные и правительственные организации зафиксировали все типы военных преступлений со стороны России.
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