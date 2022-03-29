Россия осудила 145 крымчан за уклонение от службы в вооруженных силах РФ

Арестованы и осуждены. В течение октября шестеро жителей оккупированного Крыма осуждены за уклонение от службы в вооруженных силах РФ.
Об этом стало известно с сайта Крымской правозащитной группы.
По информации правозащитников, два решения вынес "Центральный районный суд Симферополя", по одному - "Ленинский районный суд Севастополя", "Красногвардейский районный суд", "Симферопольский районный суд" и "Евпаторийский городской суд".
Также в октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала четыре новых уголовных дела в отношении жителей полуострова за уклонение от службы в вооруженных силах РФ. Санкция статьи предусматривает наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
По данным КПГ, за весь период оккупации полуострова возбуждено и передано в суд 145 уголовных дел против крымчан, которые хотели избежать призыва в российскую армию. По 140 из них уже вынесен приговор, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.
Также в октябре Крымская правозащитная группа зафиксировала четыре новых уголовных дела в отношении жителей полуострова за уклонение от службы в вооруженных силах РФ. Санкция статьи предусматривает наказания от штрафа в размере до двухсот тысяч рублей до лишения свободы на срок до двух лет.
По данным КПГ, за весь период оккупации полуострова возбуждено и передано в суд 145 уголовных дел против крымчан, которые хотели избежать призыва в российскую армию. По 140 из них уже вынесен приговор, еще 5 находятся на стадии рассмотрения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии