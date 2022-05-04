Российские оккупанты лишились в Украине 24 500 единиц живой силы

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, потери врага составляют уже 24 500 военных. Все они отправились вслед за русским кораблем.
Потери россии в войне против Украины на 4 мая:
Потери россии в войне против Украины на 4 мая:
- личного состава – около 24 500 человек;
- танков – 1 077 единицы;
- боевых бронированных машин – 2 610 единиц;
- артиллерийских систем – 491 единиц;
- РСЗО – 163 единицы;
- средств ПВО – 81 единиц;
- самолетов – 194 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1 867 единицы;
- кораблей / катеров – 10 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 единица;
- специальной техники – 38 единиц;
крылатых ракет – 87 единицы.
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