Российские оккупанты лишились в Украине 24 500 единиц живой силы

09:20 04 мая Киев, Украина

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, потери врага составляют уже 24 500 военных. Все они отправились вслед за русским кораблем.

Потери россии в войне против Украины на 4 мая:
  • личного состава – около 24 500 человек;
  • танков – 1 077 единицы;
  • боевых бронированных машин – 2 610 единиц;
  • артиллерийских систем – 491 единиц;
  • РСЗО – 163 единицы;
  • средств ПВО – 81 единиц;
  • самолетов – 194 единицы;
  • вертолетов – 155 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1 867 единицы;
  • кораблей / катеров – 10 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 303 единица;
  • специальной техники – 38 единиц;
    крылатых ракет – 87 единицы.