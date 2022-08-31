Российские обстрелы не смогли сломать волю херсонцев

17:25 19 августа Киев, Украина

С начала вторжения в Украине министерство обороны рф неоднократно заявляло, что россия не уничтожает гражданскую инфраструктуру и гражданские объекты в Украине. Однако все мы знаем, что это циничная ложь.

При каждом попадании в жилой дом или очередном взрыве, в том или ином украинском населённом пункте, россия пытается всех убедить, что это сделали не ее военные.

Чего стоит только украинский Мариуполь, или отдельные районы города Харьков, Киева, Северодонецка, и многих других украинских городов, куда пришли «освободители» если посмотреть на фото, то вот цена «освобождения», превращение в следствии действий россии в руины целых городов и районов.

В кремле таким образом рассчитывают, что подобные обстрелы гражданских объектов на уже оккупированных или территорий находящихся вдоль линии военных действий, должна сделать местное население более податливым к российской пропаганде и побудить прекратить сопротивление , митинги и выступления против российских военных и их действий. Но это очередной просчёт кремля. Стремление и воля украинского народа выжить и активно создавать отпор не похожа ни на одну другую страну в мире. Украинский народ проявил уникальные качества перед лицом проблем, не смотря на жестокие действия оккупантов.

Конечно, есть и те кто приветствует оккупационные войска, видя в этом возможность улучшить что-то лично для себя, но всё же большая часть украинцев достаточно сильная, что бы сопротивляться. Кремль требует соучастия, что бы оправдать войну перед собственным народом, и поэтому любой акт неповиновения и сопротивления, демонстрирующие оккупацию такой какой она есть на самом деле, уже являются актом храбрости и мужества.

Деоккупация Херсона для Украины стала вполне осуществимой задачей, после получения вооружения и подготовки сил к всевозможным сценариям деоккупации региона. Поражение Антоновского моста с использование системы HIMARS, серьёзно ограничило способность военных

пополнять военные запасы так же, как и перебрасывать крупную и тяжёлую военную технику.

Создание понтонной переправы ограниченно в использовании и не даёт таких возможностей какие были до этого.

россия в Херсоне имела достаточно времени для того, что бы провести "референдумы", получить поддержку населения и полностью его контролировать, но за всё это время все попытки "реализовать россию" в украинском Херсоне заканчивались провалами и встречали сильное

сопротивление обычных граждан, которые не готовы мирится с тем, что их заставляют стать частью "русского мира".

С перспективой освобождения на горизонте, все акты неповиновения и сопротивления в конце концов окупятся для жителей Херсонщины.