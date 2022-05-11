Российские хакеры пытаются взломать и навредить Starlink Илона Маска

15:36 11 мая Киев, Украина

Спутниковая сеть Starlink главы SpaceX Илона Маска подверглась массированным кибератакам со стороны россии. Об этом сообщил сам Маск.

Starlink до сих пор сопротивлялась попыткам российских кибератак заглушить и сломать ее, но они наращивают свои усилия.

россия никак это заявление не комментировала.



Ранее



В марте россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но SpaceX обновила софт, и оборудование снова заработало без помех.



Всего SpaceX вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) доставила в Украину около 5000 терминалов Starlink.



США, Великобритания, Канада и Европейский Союз утверждают, что постоянные попытки взлома не прекращаются с начала вторжения россии в Украину. Модемы, которые удалось вывести из строя в конце февраля, пришлось вернуть обратно на завод для ремонта. Согласно источнику, атаки на Viasat привели к обрывам связи по всей Европе, а не только на территории Украины.



Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с помощью кибератаки на KA-SAT Viasat Россия хотела помешать Украине осуществлять командование и координацию войск во время вторжения. Кроме того, Москва рассчитывала, что взломы повлияют и на другие европейские страны. Ранее Илон Маск предоставил Украине терминалы Starlink, после чего глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обвинил его в «снабжении средствами военной связи фашистских сил». Руководитель российской госкорпорации пригрозил, что бизнесмен «ответит по-взрослому».В марте россия пыталась заблокировать работу терминалов Starlink средствами радиоэлектронной борьбы, но SpaceX обновила софт, и оборудование снова заработало без помех.Всего SpaceX вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) доставила в Украину около 5000 терминалов Starlink.США, Великобритания, Канада и Европейский Союз утверждают, что постоянные попытки взлома не прекращаются с начала вторжения россии в Украину. Модемы, которые удалось вывести из строя в конце февраля, пришлось вернуть обратно на завод для ремонта. Согласно источнику, атаки на Viasat привели к обрывам связи по всей Европе, а не только на территории Украины.Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что с помощью кибератаки на KA-SAT Viasat Россия хотела помешать Украине осуществлять командование и координацию войск во время вторжения. Кроме того, Москва рассчитывала, что взломы повлияют и на другие европейские страны.

Платформа StarLink является сетью спутников, взаимодействующих между собой на орбите. Пользоваться им можно в любой точке земли, при этом скорость передачи данных — до 1Гбит/с. По словам экспертов, StarLink можно использовать как спецсвязь в гражданских и военных целях.