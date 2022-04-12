12:40 12 апреля Киев, Украина

Российские блоггеры потеряли до 80% своих доходов. Как сообщили в Верховной Раде Украины, в первую очередь это касается тех, кто публиковал контент в Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, TikTok.

Утратили блоггеры и свою аудиторию – на другие площадки за ними пошла только самая лояльная часть – как правило, не более 10% подписчиков.



Все вышеперечисленные платформы принадлежат Meta, которая признана экстремистской на территории России.